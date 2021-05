Apple Music vient de bousculer le monde de la musique en streaming

« Apple Music réalise sa plus grande avancée jamais réalisée en matière de qualité sonore » explique le vice-président d’Apple Music pour présenter cette nouvelle version.

© Daniel Cañibano / Unsplash

C’est officiel ! Après des semaines d’intenses rumeurs à propos d’une nouvelle offre HiFi pour Apple Music, la firme de Cupertino vient de l’officialiser sur son site internet. Cette nouvelle offre n’en est pas réellement une. C’est plutôt le forfait de base qui évolue et qui proposera dorénavant du son haute fidélité et d’autres nouveautés. Cette nouvelle version d’Apple Music sera disponible courant juin pour le même prix, soit 9,99€ pour une personne seule.

Dolby Atmos, audio spatial et son HiFi

Les audiophiles devraient apprécier. Apple Music va prochainement proposer un grand nombre de nouveautés, dont le Dolby Atmos, qui sera proposé d’emblée sur tous les écouteurs AirPods et Beats avec une puce H1 ou W1, ainsi que sur les haut-parleurs intégrés des dernières versions d’iPhone, iPad et Mac

On note aussi l’arrivée de l’audio spatial, débarqué avec les AirPods Pro et également proposé avec les AirPods Max sur les contenus compatibles. On pourra maintenant en profiter sur plusieurs milliers de titres disponibles sur Apple Music. Il faudra évidemment se doter d’un appareil compatible, comme, justement, le premier casque audio d’Apple dont le lancement n’était finalement pas si anodin.

Mais la grande nouveauté d’Apple Music, c’est justement ce son haute-fidélité, sans perte de qualité, dont on pourra profiter sur près de 75 millions de chansons disponibles sur le service, et pas seulement avec des AirPods Pro ou des AirPods Max ! Pour cela, Apple utilise le format ALAC (Apple Lossless Audio Codec) en 16 bits et 44,1 kHz — soit une qualité équivalente au CD — et même au-delà, jusqu’en 24 bits 48 kHz. Pour les plus audiophiles d’entre vous, Apple Music proposera également un son en haute résolution sans perte jusqu’à 24 bits 192 kHz en se munissant d’un DAC. Dans les informations communiquées, Apple n’indique pas si ce codec sera supporté en Bluetooth, mais on imagine que le fil sera encore privilégié pour en profiter pleinement.

Toutes ces nouveautés débarqueront en juin 2021 pour tous les abonnés Apple Music et ceux à venir sans frais supplémentaires.