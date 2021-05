Amazon pourrait racheter la MGM pour 9 milliards de dollars

Selon Variety, Amazon serait en discussion avec les studios derrière James Bond. La firme de Jeff Bezos pourrait les racheter pour la modique somme de 9 milliards de dollars.

La Metro-Goldwin-Mayer Inc s’apprête à pousser son dernier rugissement. Le Studio au lion cherchait un acquéreur depuis décembre dernier. Il semblerait qu’il l’ait finalement trouvé, et comme on pouvait s’y attendre, c’est du côté des plateformes de streaming SVOD qu’il faut chercher. Selon Deadline, Amazon serait en discussion avec MGM depuis plusieurs semaines. L’accord serait orchestré par Mike Hopkins, Vice-Président d’Amazon Studios et Kevin Ulrich, président du conseil d’administration de la MGM. Si aucune information n’a été confirmée par les deux entités, la somme déboursée par Amazon serait bien supérieure aux espérances des studios. En effet, en décembre dernier, la MGM évaluait son entreprise à plus de 5,5 milliards de dollars. Amazon pourrait finalement la racheter pour 9 milliards. Il faudra en revanche encore attendre les déclarations officielles d’Amazon pour en avoir le cœur net. Ce rachat ne devrait pas être acté avant plusieurs mois, comme c’est souvent le cas dans ce genre de transaction.

James Bond va débarquer sur Amazon Prime Video ?

Si Amazon met finalement la main du MGM, la plateforme pourra enrichir son catalogue de nombreuses nouvelles productions. Parmi les films produits par le studio fondé en 1924 par Marcus Loew, on retrouve ceux du plus célèbre des espions. La saga James Bond, qui s’apprête à revenir sur nos écrans en octobre prochain, pourrait donc changer de camp et rejoindre les rangs du service de streaming de Jeff Bezos. Il ne sera d’ailleurs pas le seul puisque le large catalogue de la MGM comprend également la trilogie Le Hobbit, Rocky, Le silence des Agneaux, 4 mariages et un enterrement mais également des séries comme Stargate SG-1, The Handmaid’s Tale ou encore Fargo. C’est autant de contenus qui pourront venir élargir les rangs de Prime Video, si ce rachat est validé. Cela pourrait aussi permettre à la firme de porter son offre au-delà de sa simple plateforme, en investissant les salles obscures. Ainsi, Prime Video deviendrait un concurrent de taille pour Disney qui peut déjà se targuer de jouer sur tous les fronts, dans les salles obscures et sur son service de streaming.

