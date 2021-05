Xiaomi : bientôt un smartphone en kit façon LEGO ?

Le constructeur chinois travaillerait sur un smartphone en kit, composé de trois parties distinctes.

© LetsGoDigital

Xiaomi ne manque pas une occasion de se faire remarquer. Depuis le début de l’année, le constructeur chinois multiplie les initiatives en termes d’innovations, à commencer par son Mi Air Charge, une technologie permettant de charger son smartphone à distance, son étonnant Mi Mix Alpha ou encore son tout premier smartphone pliant, le Mi Mix Fold. La firme ne compte pas s’arrêter là, et travaillerait actuellement sur un smartphone en kit, comme en témoigne un brevet déposé par la marque après de l’USPTO l’an dernier, et révélé dernièrement par LetsGoDigital.

Un smartphone modulaire chez Xiaomi ?

Les smartphones modulaires ne sont pas vraiment nouveaux sur le marché. Dans cette catégorie, on peut notamment citer le Moto Z2 Force, le LG G5 ou encore le FairPhone 2, des appareils facilement réparables qui bénéficient de modules séparés variés permettant d’y ajouter des fonctionnalités. Néanmoins, aucun de ces appareils ne s’est vraiment démocratisé à ce jour.

Et si Xiaomi parvenait à relancer cette tendance ? Dans son brevet, la marque décrit un smartphone composé de trois modules distincts : un premier abritant le bloc photo et la carte mère, un second dissimulant la batterie, et un troisième proposant les haut-parleurs ainsi que le connecteur USB-C.

Multiples avantages

Les avantages sont nombreux. Le premier est écologique : le smartphone n’aura pas besoin d’être remplacé entièrement si une pièce est défectueuse. De plus, il serait théoriquement possible de choisir de muscler volontairement certaines caractéristiques du smartphone, qu’il s’agisse d’avoir de meilleurs capteurs photo et même un second écran façon Xiaomi Mi 11 Ultra, une plus grosse batterie ou encore une connectique plus fournie.

Bien sûr, il ne s’agit là que d’un brevet, et absolument pas de certitude que ce smartphone verra le jour. Néanmoins, cela démontre que Xiaomi y travaille activement.