Les tuyaux de Super Mario sont de sortie dans une ville d’Angleterre

Malheureusement, la décoration de la ville ne fait pas l'unanimité parmi les habitants, même si on aurait pu espérer le contraire.

© SWNS

À Walsall, une petite ville d’Angleterre, une nouvelle décoration insolite agite les habitants. La mairie a décidé récemment d’installer des pots de fleurs verts gigantesques en plein milieu de la place principale. Ils sont au nombre de 15 et ceux-ci ressemblent très fortement aux fameux tuyaux par lesquels Mario et sa bande passent pour se rendre d’un endroit à un autre. Si cette situation est cocasse et peut plaire aux fans de la franchise de Nintendo, elle n’est toutefois pas bien accueillie par une majorité des habitants. Ils trouvent pour la plupart que l’esthétique des pots est en trop grand décalage par rapport au reste de la ville, et que cela lui donne un air loufoque.

Mario ne semble pas trouver ses fans à Walsall

Ce qui déplaît aux habitants, c’est que ces pots de fleurs auraient été acheté avec l’argent des contribuables de la ville, un investissement bien inutile selon eux et complètement hors propos. En effet, la ville essaye actuellement de retrouver un état financier stable avec une réduction de budget de 29 millions de livres sterling. Sue Morisson, qui travaille dans un supermarché, a déclaré que « dans une ville moderne » ces pots pourraient très bien s’adapter, mais dans son état actuel, la ville est « dilapidée et fatiguée ». Elle est également inquiète que sa ville devienne « la risée de tous » à cause de ces pots fantasques.

Si tout le monde les appelle « les tuyaux de Super Mario », il n’en sont même pas inspirés officiellement. Adrian Andrew, député au conseil de la ville, a explique que « le travail dans le centre ville de Walsall a pour but d’apporter une série d’améliorations afin de promouvoir un sentiment de bien-être et de sécurité et d’améliorer l’environnement du centre ville. L’un des éléments clés de ces travaux consistait à introduire davantage de plantations dans le centre-ville afin de créer un espace plus social à l’extérieur de la Walsall Art Gallery ». Il a même déclaré que les pots avaient été financés grâce à une aide de l’État, et non grâce aux taxes des habitants. Cela devrait donc régler le problème financier, bien que cela ne règlera pas la question de l’esthétique.