Mon Petit Placement : la nouvelle solution pour investir en ligne qui cartonne

Investir son épargne 100% en ligne et dès 300€ ? C’est possible et c’est ce que propose la startup française Mon Petit Placement qui s'est fixée une mission simple : Rendre l'investissement accessible à tous. Découverte de leur solution.

© Mon Petit Placement

Plus le temps passe, moins les livrets d’épargne sont intéressants en termes de rendements. Depuis un an, ce sont plus de 200 milliards d’euros qui ont été épargnés par les Français, en pleine période de pandémie. Alors que le livret A, très peu rémunérateur, est le réflexe naturel, le reste des possibilités d’investissement est souvent compliqué à appréhender.

En partant de ce constat, la fintech française Mon Petit Placement propose une solution permettant d’investir très simplement, mais surtout d’accéder à des produits réservés habituellement aux personnes fortunées, comme JP Morgan, Pictet ou Lazard.

La vraie force de Mon Petit Placement ? Il n’est pas nécessaire de placer des dizaines de milliers d’euros pour accéder au meilleur de l’investissement. La startup propose des solutions personnalisées via quatre portefeuilles de produits financiers triés sur le volet, et dès 300€ d’investissement.

Chaque produit financier a été sélectionné par des experts de la gestion d’actifs. Selon votre profil, vous pouvez opter pour un risque modéré avec un rendement moyen, ou des solutions plus agressives, et des taux de rendement potentiels supérieurs. Encore une fois, pas de charabia, les portefeuilles sont classés simplement, et vous pouvez diversifier votre épargne en quelques clics.

Mon Petit Placement propose également des choix d’investissement par thématiques en fonction de vos envies. De la technologie à la santé en passant par l’environnement ou l’emploi, vous pouvez opter pour le placement qui vous ressemble !

Investir n’a jamais été aussi simple

La plateforme se veut simple, et accessible de partout. La première étape, l’inscription, ne prend que quelques minutes. Tout est réalisé en ligne, et une fois le formulaire rempli, les experts pourront cerner votre profil d’investisseur et vous proposer la solution la plus adaptée.

Pour simplifier encore un peu plus vos choix, Mon Petit Placement vous propose, par vidéo personnalisée ou par call, un conseil sur-mesure gratuit pour vous expliquer la meilleure stratégie d’investissement en fonction de votre profil.

Une fois le placement effectué, le tableau de bord en ligne vous permet très simplement de suivre l’état de votre investissement au quotidien. Bien évidemment, la plateforme est sécurisée et vos données personnelles et bancaires sont entièrement protégées. Le contrat de Mon Petit Placement est adossé a de grands assureurs français comme Generali et Apicil.

Avec une base client de plus en plus importante, Mon Petit Placement a également structuré son service client. L’équipe est accessible et réactive. Vous pouvez donc les contacter par téléphone, mail ou via le chat intégré si vous avez la moindre question.

Autre point important, l’argent que vous avez investi n’est pas bloqué. Vous pouvez retirer votre épargne à tout moment, mais aussi changer de portefeuille pour faire varier le risque. Le tout sans frais.

Une offre spéciale pour les lecteurs de JDG : 30% de réduction !

Pour financer son développement, la fintech a fait le choix de la transparence. Les frais d’entrée et de sortie sont de 0€, et Mon Petit Placement se rémunère uniquement à la performance. Pour faire simple, si votre investissement est fructueux, c’est aussi le cas pour la plateforme. Dans le cas contraire, Mon Petit Placement ne vous prélève aucune commission.

Nous vous avons en plus de cela dégoté une offre très avantageuse, uniquement réservée aux lecteurs du Journal du Geek. En utilisant le code promo GEEK lors de votre inscription, vous aurez droit à une réduction de 30% sur la commission prélevée sur la performance, et ce, à vie ! Pour découvrir les offres de Mon Petit Placement, c’est par ici :

Découvrir mon petit placement

Cet article est sponsorisé par Mon Petit Placement. Il a été réalisé en partenariat par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.