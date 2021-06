Le jeu Gardiens de la Galaxie se dévoile en bande-annonce à l’E3

Le jeu Gardiens de la Galaxie s'est montré à l'occasion d'une bande-annonce dévoilée à l'E3 2021.

Eidos Montréal fait partie des studios les plus référencés du milieu du jeu vidéo. Son catalogue regorge de noms mythiques : Thief, Tomb Raider, Deux Ex, voilà de quoi donner des frissons aux amateurs. C’est donc avec beaucoup d’intérêt que nous avons pu poser les yeux sur une première bande-annonce du dernier projet du studio : Les Gardiens de la Galaxie. C’est Square Enix qui s’est chargé de l’annonce, à l’occasion de sa conférence à l’E3 2021. L’éditeur nous a présenté un jeu d’aventure/action à la troisième personne, basé sur l’univers éponyme produit par Marvel Studios au cinéma.

Le single-player à l’honneur

Dans cet opus situé au début de la coopération des Gardiens, nous incarnons Star-Lord (ou Peter Quill pour les intimes) dans ce qui semble être une aventure très axée sur la narration. Une bonne nouvelle pour les fans de cette troupe de héros hauts en couleur ! Le joueur aura tout le loisir d’évoluer en compagnie de certaines têtes bien connues. À commencer par le fameux Groot, qui semble occuper une place de choix dans l’histoire si l’on en croit le trailer.

Apparemment, les choix du joueur auront même un impact réel sur la progression de l’intrigue. Par exemple, on note ainsi une séquence où le joueur doit décider s’il doit se débarrasser de Rocket ou de Groot. S’agira-t-il de vrais choix qui altèrent réellement le gameplay ? Ou, au contraire, d’un énième système de faux choix superficiels qui peine à faire illusion ? L’avenir le dira. Par contre, on apprend également que le jeu ne comportera pas de DLC ou de microtransactions. Et ça, au vu de la tendance actuelle, on ne peut qu’applaudir des deux mains !

Une bande-annonce hétérogène

Visuellement, on ne peut pas s’empêcher d’être légèrement déçu par certaines séquences de la bande-annonce. Si les cinématiques sont très belles, les séquences de gameplay semblent très hétérogènes. Certes, l’environnement est coloré, mais la distribution de la lumière parfois curieuse et la raideur de certaines des animations nous laissent un peu sur notre faim. En revanche, les doublages semblent être d’excellente qualité, en tout cas dans les cinématiques !

Guardians of the Galaxy est déjà disponible en précommande. Pour les inconditionnels de la franchise qui sont déjà sûrs de se l’offrir, foncez ! Ceux qui opteront pour cette option recevront un ensemble d’éléments cosmétiques pour les personnages en jeu. Pour les autres, il faudra attendre la sortie, prévue le 26 octobre prochain sur PC, PS5, Xbox One, et Xbox Series X.