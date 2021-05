iPhone 13 : encoche plus fine, épaisseur en hausse… le point sur les rumeurs !

Les mois filent et l’iPhone 13 continue de se dévoiler. Voici les dernières rumeurs concernant son encoche et son bloc photo arrière.

© Onur Binay / Unsplash

Après plusieurs rumeurs affluant dans ce sens, l’encoche de l’iPhone pourrait enfin avoir droit à un premier relooking cette année. Si l’on ne devrait pas voir cet élément caractéristique disparaitre de sitôt, l’encoche devrait logiquement être réduite de près de moitié — de 40% à 50%, s’avance DigiTimes.

Citant des sources proches des lignes de production d’Apple, le média explique que la réduction de l’encoche de l’iPhone 13 serait permis par un réagencement interne et de nouveaux composants. Ainsi, Apple serait parvenu à réduire la taille de la diode laser VCSEL, élément nécessaire au bon fonctionnement de Face ID qui permet notamment de traiter les images en 3D. En réduisant la taille de ce composant, la Pomme serait en mesure de diminuer une première fois la taille de l’encoche. Cela serait combiné à un déplacement de la grille de haut-parleur vers la tranche du smartphone, permettant de replacer la caméra frontale vers le centre de l’encoche.

Plus épais que l’iPhone 12 Pro ?

L’on apprend également que l’iPhone 13 pourrait être un peu plus épais que son prédécesseur. D’après les informations glanées par MacRumors, l’épaisseur de l’iPhone 13 Pro pourrait monter à 7,57 mm, contre 7,4 mm pour l’iPhone 12 Pro. De plus, cet épaisseur pourrait être d’autant plus importante au niveau du bloc photo, qui devrait être élargi cette année : 3,65 mm pour l’iPhone 13 Pro, contre 2,51 mm pour l’iPhone 12 Pro.

Hélas, pas d’autres rumeurs concernant les capteurs contenus dans ce nouveau bloc photo. D’après de précédentes fuites, on devrait une nouvelle fois trouver trois capteurs sur le modèle « Pro » (ainsi qu’un LiDAR), et deux capteurs sur les iPhone 13 et 13 mini. La photo ne devrait pas tant progresser cette année sur l’iPhone, mais on peut compter sur la puissance de la future puce A15 pour qu’opère la magie des algorithmes.

Enfin, bonne nouvelle. D’après MacRumors, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max devraient cette fois avoir droit au même équipement photo à l’arrière et tous deux profiter d’une stabilisation mécanique, contrairement à l’an dernier où l’iPhone 12 Pro Max bénéficiait d’un bloc photo légèrement plus performant que celui de l’iPhone 12 Pro.