Vivo dégaine son dernier flagship en Europe, le X60 Pro 5G

Vivo annonce le lancement de deux nouveaux smartphones dans nos contrées, dont son dernier fleuron, le Vivo X60 Pro 5G.

© Vivo

Après avoir officialisé son nouveau fleuron en fin d’année dernière en Chine, Vivo lance enfin le X60 Pro 5G en Europe ! Il sera disponible à partir du 25 mai prochain à partir de 799€ en compagnie du Vivo Y72 5G, un second smartphone lui aussi très prometteur, qui sera vendu 319€.

Sur le papier, le modèle européen du Vivo X60 Pro 5G ne semble pas se différencier de son homologue chinois. Ainsi, on y retrouve une fiche technique solide portée, tout d’abord, par un écran AMOLED de 6,56 pouces (2 376 x 1 080 pixels) doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cet écran est poinçonné pour accueillir la caméra frontale.

Point de Snapdragon 888 ici. Vivo mise plutôt sur l’autre SoC haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 870, qui se montre lui aussi particulièrement performant et permet au smartphone d’acquérir une connectivité 5G. Ce processeur s’accompagne de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Côté autonomie, on pourra compter sur une batterie de 4 200 mAh et une charge rapide à 33W, mais pas de charge sans fil.

Mais là où ce Vivo X60 Pro 5G est intéressant, c’est à l’arrière, où l’on retrouve un bloc photo créé en collaboration avec ZEISS, mythique constructeur optique. On retrouve donc trois caméras : un capteur principal de 48 MP, associé à un objectif ultra grand-angle de 13 MP et un zoom optique X2 de 13 MP. Comme avec le X51 l’année dernière, la caméra principale bénéficie toujours d’un gimbal pour capturer des images extrêmement stables sans l’aide d’un stabilisateur externe.

Le Vivo X60 Pro 5G viendra accompagné du Vivo Y72 5G, qui propose quant à lui une fiche technique plus modeste mais convaincante. À l’intérieur, on retrouve un MediaTek Dimensity 700, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 18W. À l’avant, on pourra compter sur un écran FHD+ de 6,58 pouces et un trio de capteurs photo à l’arrière : grand-angle de 64 MP, ultra grand-angle de 8 MP et macro.