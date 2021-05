Honor présente ses nouveaux MagicBook avec Intel Core de 11e génération

Nouveaux arrivants sur le marché de l’ultra-compact, avec Honor qui présentait aujourd’hui ses deux MagicBook 14 et 15 pouces, équipés d’un processeur Intel Core de 11e génération.

Les nouveaux MagicBook d’Honor sont là. Officialisés aujourd’hui, les ultraportables de la marque intégreront des processeurs Intel Core 11, ainsi qu’une carte graphique Intel Iris Xe. Dotée de solides atouts techniques, la nouvelle génération de MagicBook promet d’ores et déjà une “expérience utilisateur améliorée et des performances inégalées”, assure l’entreprise dans un communiqué. Avec leur boîtier léger et compact, leur autonomie longue durée de 10h30 avec charge rapide à 65W et leur écran Honor FullView Eye Comfort de 14 ou 15 pouces, les deux nouveaux laptops sont désormais officiellement annoncés en France.

Honor FullView Eye Comfort

Polyvalents, les nouveaux Honor MagicBook pourront tour à tour servir de support pour le travail, les études ou le divertissement. Avec leur dalle FullView HONOR Eye Comfort certifiée TÜV Rheinland Low Blue Light, le constructeur garantit ainsi un affichage immersif avec 100% de la gamme sRGB, mais aussi une protection accrue des yeux. Conçus pour réduire de 50% les émissions de lumière bleue les nouveaux écrans de la gamme MagicBook promettent ainsi de soulager fatigue et tension oculaire, tout en conservant un affichage optimal grâce au panneau LCD en 1920×1080.

Intel Core i7

Équipée d’un processeur Intel Core i7 de onzième génération cadencé jusqu’à 4,7 GHz, la nouvelle série Honor MagicBook promet des performances boostées, plus de 20% supérieures à celles proposées sur la génération précédente. Les laptops intègrent également 16 Go de RAM, ainsi que 512 Go de stockage SSD. Pour éviter la surchauffe lors des tâches trop énergivores, les ordinateurs se dotent aussi d’un ventilateur de refroidissement ainsi que de doubles caloducs.

Disponibles en précommande à partir du 24 mai prochain, les Honor MagicBook 14 et 15 seront proposés à partir de 999€ avec jusqu’à 200€ de remise. Ils seront ensuite disponibles à la vente à partir du 6 juin prochain.