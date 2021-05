COD Warzone : les crossovers avec Rambo et Die Hard arrivent !

Ces nouveaux personnages amènent avec eux des changements sur Verdansk, de nouvelles missions et des éléments cosmétiques.

Depuis le début de sa saison 3 jointe avec Black Ops Cold War, Warzone a fait remonter le temps à ses joueurs pour les emmener dans les années 80. Si le changement de décor ne suffisait pas à vous en rendre compte, sachez que plusieurs crossovers arrivent bientôt dans le battle royale, et devraient confirmer le changement d’époque. Tout d’abord, Activision a dévoilé un trailer montrant en action le nouveau personnage de Rambo, entre autres nouveautés, qui débarque dès le 20 mai.

Comme la bande-annonce l’explique, cet été sera consacré aux héros de films d’action des années 80, et Rambo en est l’un des plus iconiques. De ce que l’on a pu en voir, les graphismes semblent très ressemblants et fidèles aux traits de l’acteur Sylvester Stalone. On sait également que l’arrivée de Rambo va changer certains endroits de la map, qui vont se transformer en camps de survie en hommage au film First Blood. De plus, un des hangars pour avions devrait se transformer en avant-poste de la CIA.

En ce qui concerne Die Hard…

Ensuite, la vidéo tease également l’arrivée d’une collaboration sur le thème de Die Hard, film culte sorti en 1988 avec Bruce Willis. Si l’on n’a pas particulièrement reconnu l’un des personnages du film dans la bande-annonce, on a toutefois aperçu Nakatomi Plaza et son gratte-ciel. Cet élément va changer un endroit en particulier sur la map de Verdansk, à savoir celui où se trouve actuellement la Broadcast Tower. Pour l’occasion, des missions spéciales et facultatives apparaitront à cet endroit et seront en lien avec l’immeuble.

Mais ce n’est pas tout puisque l’on a également pu apercevoir une scène de combat sur un ascenseur ainsi que des personnages sortant de conduits d’aérations. On ne sait pas encore si ces éléments seront jouables, mais s’ils le sont, cela devrait rajouter encore plus de diversité dans le gameplay. Le personnage de John McClane sera lui aussi disponible via la boutique de Warzone avec d’autres éléments cosmétiques dès le 20 mai également.

