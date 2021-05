Pourquoi le Redmi Note 10 5G est le meilleur smartphone à moins de 300€ ?

Avec le Redmi Note 10 5G, Xiaomi réussi encore une fois le tour de force de proposer un proposer un smartphone complet et paré pour l'avenir sans avoir besoin d'en payer le prix fort.

© Xiaomi

Le Xiaomi Redmi Note 10 a été lancé en France il y a quelques semaines avec un franc succès. Fort de cette réussite, Xiaomi n’allait pas s’arrêter en si bon train et la marque lance donc en ce mois de mai une version 5G du Redmi Note 10. Elle est tout simplement baptisée Redmi Note 10 5G. Le smartphone a été repensé autour de cette fonctionnalité, s’il y a bien des similitudes avec le modèle historique, cette version opère quelques ajustements bienvenus. Comme toujours avec Xiaomi, l’autre argument de ce Redmi Note 10 5G est d’offrir cette compatibilité avec la nouvelle norme réseau au meilleur prix. Cela en fait le smartphone 5G le moins cher du marché actuellement.

Redmi Note 10 5G : paré pour l’avenir

Si on devait résumer le Redmi Note 10 5G en un mot, ce serait celui-ci : polyvalence. Avec ce smartphone, Xiaomi a réussi à proposer tout ce que l’on attend d’un terminal de 2021, tout en tenant un tarif accessible à tous. Cette année encore, la série Redmi Note 10 est celle du bon sens, et particulièrement cette version 5G qui pour quelques euros de plus va pouvoir rester auprès de vous pendant plusieurs années.

Pour assurer la prise en charge de la 5G, le Redmi Note 10 5G embarque un processeur MediaTek Dimensity 700 5G. Performante, cette puce gravée en 7nm, le Redmi Note10 5G, encaisse sans broncher toutes les tâches du quotidien, qu’il s’agisse de la navigation web ou des réseaux sociaux, mais aussi des jeux, y compris les titres en 3D. Bref, avec un Redmi Note 10 5G vous ne rencontrerez aucun problème dans le cadre d’un usage quotidien et en toute fluidité.

C’est d’autant plus vrai que le téléphone de Xiaomi utilise un écran DotDisplay de 6,5 pouces qui a le mérite d’avoir un taux de rafraîchissement à 90 Hz. En affichant 90 images par seconde, toutes les animations gagneront visuellement en fluidité. C’est une fonctionnalité particulièrement sympathique en navigation web ou sur les réseaux sociaux qui permet de gagner sensiblement en confort lors de la lecture des pages web et des “scrolls” dans les différents flux des réseaux sociaux.

La partie photo n’est pas en reste avec une configuration solide qui s’articule autour d’un capteur principal de 48 mégapixels. Vous trouverez à ses côtés un capteur Macro pour faire des gros plans et un capteur de profondeur pour les portraits. Cette configuration permet de s’adapter à la plupart des circonstances et vous pourrez faire preuve de créativité grâce à plusieurs modes photo comme le ralenti ou le mode Time Lapse, en plus de tous les autres modes habituels.

Même à ce prix, on peut en avoir plus

Voilà pour les caractéristiques principales, mais c’est loin d’être tout ce que nous réserve le Redmi Note 10 5G. Compte tenu de son prix, on pourrait croire qu’il se contenterait des caractéristiques de bases et laisserait de côté les éléments moins essentiels. C’est l’inverse, puisque Xiaomi nous propose quelques raffinements supplémentaires. Le premier est un capteur d’empreinte digitale placé sur la tranche du smartphone, ce qui a plusieurs avantages. Le premier est de ne pas dénaturer la face arrière du smartphone qui peut ainsi rester immaculée, la seconde est un gain d’ergonomie. Le bouton tombe naturellement sous le pouce (dans la main droite) ou sous l’index (de la main gauche). S’il existe également la solution du capteur sous l’écran, ces derniers ne sont pas toujours aussi fiables et rapides qu’un capteur physique.

Sur le physique justement, le Redmi Note 10 5G n’est pas en reste avec des finitions tout à fait dignes de terminaux bien plus onéreux. Il est épais de moins de 9 mm, et ne pèse que 190 grammes ce qui est dans la moyenne basse pour un smartphone de 6,5 pouces. Vous profiterez en plus d’une face arrière éclatante et ce peu importe la couleur choisie : Argent Chromé, Gris Graphite, Bleu Crépuscule et Vert Aurore.

Sachez de plus que le smartphone peut embarquer deux cartes SIM, et deux cartes SIM 5G qui plus est. C’est encore une fois un gain de polyvalence non négligeable. Il pourra ainsi vous accompagner partout si vous voyagez ou si vous travaillez en pouvant cumuler votre ligne pro et votre ligne perso sur un seul et même terminal. C’est particulièrement pratique.

Et l’autonomie dans tout ça ?

La gamme Redmi Note a toujours été saluée pour son autonomie, et le Redmi Note 10 5G va faire perdurer la légende. C’est pour cela que Xiaomi a décidé d’intégrer une bien belle batterie de 5000 mAh, ce qui est très au-dessus de la moyenne du marché qui se situe généralement entre 4000 et 4500 mAh. Ajoutez à cela l’efficacité énergétique du processeur Dimensity 700 et vous avez des bases très solides.

Mais Xiaomi ne s’est pas arrêté là. Le matériel est important pour améliorer l’autonomie du smartphone, mais les optimisations logicielles le sont aussi. C’est pour cela que l’écran 90 Hz est adaptatif par exemple. Cela veut dire que le taux de rafraîchissement de l’écran va s’adapter en fonction de l’utilisation. Vous regardez un film à 30 images par seconde ? Alors le smartphone va ajuster le rafraîchissement en conséquence pour ne pas consommer inutilement de l’énergie, il en va de même en jeu pour pouvoir prolonger vos sessions. Grâce à tout cela, le Redmi Note 10 5G restera longtemps loin d’une prise, et ce quelque soit votre utilisation.

On l’aura donc compris, le Redmi Note 10 5G est le smartphone idéal pour toutes les utilisations du quotidien, sans payer le prix fort. Cela en fait encore une fois le meilleur téléphone dans sa gamme de prix et l’achat malin par excellence. Performant, paré pour l’avenir, polyvalent et autonome : c’est le smartphone à acheter dans sa gamme de prix si vous ne savez pas quoi acheter. Le Redmi Note 10 5G est bel et bien à la hauteur de ses prédécesseurs.

Offre exclusive pour le 3eme anniversaire Xiaomi France !

Bénéficiez d’une réduction de 30 euros sur le Redmi Note 10 5G à l’occasion de l’anniversaire de Xiaomi France. Pour en profiter, il suffit de récupérer les mi points (400 mi points = 30€ de remise) en venant faire un check-in sur le site à partir du 18 mai.

Notez qu’en achetant votre smartphone sur mi.com vous pouvez bénéficier d’un Paiement en 3 fois sans frais.

Pour l’achat d’un Redmi Note 10 5G, Xiaomi vous propose également une réduction allant jusqu’à 30 euros sur les produits écosystème et accessoires de la marque.

Cet article est sponsorisé par Xiaomi. Il a été réalisé en partenariat par une équipe du Journal du Geek, indépendante du reste de la rédaction.