Asus ROG Strix G15 et G17 Advantage Edition, 100% AMD

Asus dévoile ses nouveaux ROG Strix G15 et G17 Advantage Edition, des ordinateurs portables qui misent totalement sur AMD.

© Asus

Tandis qu’AMD vient tout juste d’officialiser ses dernières Radeon RX 6000M, Asus dégaine déjà de premiers ordinateurs équipés. Le constructeur élargit ainsi sa gamme avec les ROG Strix G15 et G17 Advantage Edition, deux ordinateurs portables qui persistent et signent avec AMD, de la partie graphique jusqu’au processeur.

Ainsi, on retrouve non seulement le modèle le plus haut de gamme dévoilé par AMD, la Radeon RX 6800M, basée sur l’architecture RDNA 2, mais aussi un processeur Ryzen 9 5900HX à 8 coeurs/16 threads gravé en 7 nm. Afin de tirer le maximum de cette configuration musclée, Asus a incorporé un système de refroidissement d’un nouveau genre sur ses nouvelles machines. Baptisé Rog Intelligent Cooling, ce système de refroidissement tire parti d’un nouveau conducteur en métal liquide placé entre les parties CPU et GPU. On retrouve également deux ventilateurs, ainsi qu’une chambre à vapeur pour dissiper au mieux la chaleur.

Pour accompagner le processeur et la carte graphique signés AMD, les Asus Rog Strix G15 et G17 proposent également 32 Go de RAM, un SSD NVMe jusqu’à 1 To, et de nombreuses options parmi lesquelles on retrouve un port M.2 en sus, un écran 300 Hz (Full HD) ou, au choix une dalle WQHD 165 Hz. Côté autonomie, on pourra compter sur une batterie de 90 Wh capable de tenir plus de 11h en lecture vidéo, annonce la marque.

De même, la connectique se montre plutôt complète. On y retrouve le WiFi 6, des ports USB-C, USB-A, HDMI, Ethernet Gigabit, deux haut-parleurs Smart Amp et une prise jack 3,5 mm qui pourront fournir un son Dolby Atmos. Les ROG Strix G15 et G17 Advantage Edition seront disponibles aux prix respectifs de 1 999€ et 2 299€. Asus n’a pas précisé de date de sortie.