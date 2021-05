Snoop Dogg développe une série sur les criminels les plus idiots du monde

Le rappeur va présenter une série consacrée aux pires criminels de l'histoire, avec Kevin Hart pour Peacock.

Il y a les génies du crime comme Bonnie and Clyde, et ceux qui sont si idiots qu’ils n’arrivent jamais à leur fin. C’est cette deuxième catégorie de malfrats qui intéresse le rappeur Snoop Dogg. Selon Deadline, l’Américain de 49 ans prépare une émission consacrée aux pires criminels de l’histoire. En collaboration avec Peacock, ce nouveau programme devrait ainsi revenir sur plusieurs crimes ratés, pour notre plus grand plaisir. Lors de la présentation de lundi, Kevin Hart – qui participera également au projet – a annoncé que celui-ci était déjà en phase de développement. Il n’a en revanche pas avancé de date de diffusion. Il faudra sans doute attendre 2022. Aucune diffusion dans nos vertes contrées n’est prévue pour le moment. Il faut dire que la plateforme SVOD de NBC Peacock, n’est pas encore disponible en France. Son arrivée dans l’Hexagone n’est d’ailleurs pas au programme, la firme préférant sans doute se concentrer au développement de son catalogue aux États-Unis, à l’heure où la concurrence devient de plus en plus féroce.

Une série autobiographique sur Snoop Dogg

Parallèlement à ce projet, l’interprète de “Gin N Juice”, développe également une série centrée sur son enfance et son parcours professionnel. Anthologique, elle relate sa vie en passant par la rencontre de ses parents, à l’explosion de la carrière en passant par son enfance dans les années 70 et 80. Le projet est encore à un stade embryonnaire. Snoop Dogg explique “Je veux prendre mon temps et m’assurer que j’ai mis en place la bonne infrastructure pour décrire la manière dont je suis devenu moi, vous savez les gens qui m’inspirent, mon éducation, ma mère, mon père et les amis. On explorera comment les influences de la communauté, les inspirations m’ont façonné et moulé. Je ne pense pas que ce soit un biopic, car je ne peux pas donner d’informations et ces divertissements en deux heures. Mais si je vous livre une anthologie, vous aurez probablement droit à six ou sept saisons”.