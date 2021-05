Android 12 : comment installer la bêta publique sur votre smartphone ?

La première bêta publique d’Android 12 est disponible pour les smartphones d’une dizaine de constructeurs. Comment l’installer ?

© Google

Android 12 est là ! Google vient tout juste de l’officialiser au cours de sa conférence d’ouverture de la Google I/O. S’il faudra attendre l’automne pour mettre la main sur la version définitive de cette nouvelle itération majeure du système d’exploitation mobile de Google, Android est d’ores et déjà disponible sous la forme d’une première bêta publique !

Néanmoins, cette bêta n’est pas compatible avec tous les appareils Android. Seuls quelques constructeurs y ont le droit dans un premier temps. C’est le cas de Google avec ses Pixel, bien évidemment, mais aussi d’Asus, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Tecno, TCL, Vivo, Xiaomi ainsi que ZTE. Si vous êtes l’heureux possesseur d’un appareil récent de l’une de ces marques, vous pouvez donc avoir droit à Android 12, dès aujourd’hui.

Comment installer la bêta d’Android 12 ?

Pour installer cette première bêta sur votre appareil, rendez-vous sur le site du programme de bêta de Google, et connectez-vous avec vos identifiants Google. Par la suite, assurez-vous que votre appareil est bel et bien compatible dans la liste des constructeurs supportés et des smartphones éligibles. Si c’est le cas, sélectionnez votre marque et modèle, puis inscrivez-vous au programme.

Passé ces étapes, vous devriez donc pouvoir lancer l’installation de la bêta d’Android 12 sur votre appareil. Pour cela, rendez-vous dans vos Paramètres > Système > Avancé puis Mise à jour système sur un Google Pixel. Cela peut différer légèrement en fonction de la marque de votre smartphone, et Google explique au cas par cas les modèles concernés et la procédure exacte à suivre suivant le constructeur. La marche à suivre reste néanmoins plus ou moins identique.

Une fois cette bêta installée, vous pourrez profiter du tout nouveau look d’Android 12, qui a eu droit à un grand rafraîchissement cette année.