Divinity Original Sin 2 est enfin disponible sur iPad, mais pas sur iPhone

Quelques années après sa sortie sur les autres supports, Divinity Original Sin 2 débarque exclusivement sur iPad pour la version mobile.

© Larian Studios

Les studios Larian viennent d’annoncer la disponibilité du RPG Divinity Original Sin 2 sur iPad et iPad Pro. Après le succès du premier titre, Larian Studio a travaillé dur pour réitérer l’expérience avec le sequel, qui a obtenu un score de 95 sur Metacritic. Pour rappel, le jeu a déjà été encensé par la critique de nombreuses fois depuis sa sortie sur les autres plateformes en 2017. En portant le titre sur iOS, le but était d’offrir une expérience qui se rapproche ou surpasse celle des RPG sur PC et consoles afin de s’apparenter à un jeu AAA mobile.

Les développeurs ont choisi de travailler sur un titre exclusif à l’iPad et afin de proposer une qualité optimale côté performances et graphismes. L’idée était de ne pas avoir de faire de compromis pour fournir un jeu à la hauteur des espérances des fans du premier opus. Le studio a précisé qu’il « a décidé très tôt de cibler du hardware à la hauteur des ambitions de l’expérience Divinity: Original Sin 2, et c’est pour cette raison que DOS2 fonctionnera avec des paramètres graphiques fixés au « maximum » sur iPad Pro (2018) et sur les modèles suivants. Sur l’iPad Pro de 2021 (M1), le jeu tournera à 60 FPS ».

Comme le titre est également disponible sur PC et Mac, il est possible pour les joueurs sur iPad de jouer en cross-play avec ces plateformes, et d’utiliser le cross-save pour reprendre sa partie sur un Mac. Le cross-play n’est cependant pas disponible avec les consoles, à savoir la Xbox One, la PlayStation 4 et la Nintendo Switch. De plus, le jeu prend en charge les manettes en Bluetooth, ainsi que l’écran scindé pour jouer à plusieurs sur un seul et même iPad.

Divinity Original Sin 2 est disponible au téléchargement depuis le 18 mai au prix de 27,99€. À noter que le jeu ne propose pas de micro-transactions et qu’il propose une centaine d’heures de jeu environ.