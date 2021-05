Kobo présente Elipsa, la liseuse XXL avec bloc-notes et stylet

Nouveauté prometteuse sur le marché de la liseuse, Kobo vient de lancer un modèle XXL baptisé Elipsa, avec bloc-notes et stylet intégré.

© Kobo

Après la très complète Bookeen Notéa (lire notre test ici), le marché de la liseuse se diversifie. Kobo vient de lancer Elipsa, une nouvelle tablette multifonction grand format. Capable d’être utilisé comme une liseuse, mais aussi comme un bloc-notes grâce à son stylet intégré, l’appareil se dote d’un écran E-Ink Carta 1200 de 10,3 pouces. Un format XXL avec une résolution de 1 404 x 1872 p et 227 ppi. Livrée avec un stylet et un étui SleepCover, on retrouve sous le capot une capacité de stockage de 32 Go (sans possibilité d’extension).

Lire, écrire, travailler

Pensée pour le travail et la productivité, la Kobo Elipsa prend en charge le partage via DropBox pour importer facilement ses documents de travail, les annoter ou les compléter. Sur ebooks comme sur PDF, il sera ainsi possible de surligner ou de prendre des notes directement sur le document. Grâce aux boutons situés sur le côté du stylet, l’utilisateur aura la possibilité de switcher entre plusieurs modes, allant de la prise de notes au surlignage automatique. La partie bloc-notes de la tablette fonctionne sous MyScript, et permet de convertir facilement des notes manuscrites en texte dactylographié, ensuite exportable sur DropBox, ou directement sur smartphone et ordinateur.

Pour un meilleur confort d’utilisation, la Kobo Elipsa se dote aussi d’une fonction ComfortLight, qui permet de régler la température du rétroéclairage. Couplée au mode Dark aux performances de l’écran tactile Carta 1200, cette fonctionnalité assure un confort de travail inégalé, mais aussi de meilleures transitions entre les pages, notamment avec des ebooks.

Prix et disponibilité

Commercialisée à partir du 24 juin prochain, la Kobo Elipsa sera proposée au prix de 399,99€. Rendez-vous d’ici quelques semaines pour découvrir notre test complet.