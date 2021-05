Super Bomberman R Online arrive sur Switch, PS4, PS5 et PC

Le mode battle royale explosif à 64 joueurs débarque en cross-play sur davantage de plateformes dès la semaine prochaine.

Pour les nostalgiques de la franchise Bomberman, sachez que Super Bomberman R Online arrive prochainement sur consoles et PC. Pour l’occasion, Konami a dévoilé une nouvelle bande annonce explosive. On peut y voir le mode battle royale en action, qui peut supporter jusqu’à 64 joueurs en même temps. Comme dans n’importe quel battle royale, le but est d’être le dernier survivant. Pour ce faire, vous devez faire exploser vos adversaires à l’aide de vos bombes placées de manière stratégique. Pour cela, plusieurs maps sont disponibles et vous devez basculer entre celles-ci pour réussir à piéger tous les joueurs.

Vous pouvez personnaliser votre Bomber avec des costumes issues de la culture geek, comme Old Snake de Metal Gear Solid par exemple. Votre bombe peut également être customisée avec différents motifs ou formes insolites. Konami a porté une attention particulière aux détails puisqu’une bombe customisée a également une explosion différente d’une bombe normale. Ceci-dit, les bombes personnalisées ne possèderont pas de pouvoir ou d’avantages spéciaux, le changement étant purement esthétique.

Le jeu aura un fonctionnement par saison, une saison durant trois mois. Deux battle pass seront disponibles, un gratuit et un payant. Super Bomberman R Online était disponible uniquement sur Stadia depuis l’année dernière et, après avoir fait l’unanimité auprès des abonnées, il a été porté sur plus de plateformes. Le titre sortira donc le 27 mai prochain sur PS4, PS5, Nintendo Switch et PC. Cependant, les détenteurs de consoles Microsoft devront attendre un peu puisqu’aucune date de sortie n’a été mentionnée pour la Xbox One ou les Xbox Series. Le titre prendra en charge le cross-play, vous ne devriez donc pas avoir trop de mal à trouver une partie.