Xiaomi Mi 11i 5G : la marque vous rembourse 600€ pour sa sortie 🔥

Le nouveau Xiaomi Mi 11i est le smartphone 5G le plus abordable du moment mais aussi l'un des plus puissant !

© Xiaomi

Le nouveau Xiaomi Mi 11i 5G possède tout ce que l’on attend d’un smartphone haut de gamme, avec certaines fonctionnalitĂ©s et technologies du Xiaomi Mi 11 Ultra tout en restant relativement accessible, avec un prix de 699 euros. Le Xiaomi Mi 11i 5G offre ainsi de puissantes performances couplĂ©es Ă un superbe Ă©cran et au son Dolby Atmos. Surtout, pour fĂŞter sa sortie, Xiaomi vous propose un remboursement qui peut monter jusqu’Ă 600 euros.

DĂ©couvrir le Mi 11i 5G

Xiaomi Mi 11i 5G : puissant, fin et élégant

Avec une Ă©paisseur de 7,8mm et un poids de 196g, le Mi 11i 5G est lĂ©ger et confortable en main, avec un design Ă©lĂ©gant et raffinĂ©. EquipĂ© du tout dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 888 qui bĂ©nĂ©ficie d’une gravure en 5nm et d’un cĹ“ur ultra-large ARM Cortex-X1, le Xiaomi Mi 11i 5G embarque Ă©galement 8Go de mĂ©moire flash LPDDR5 et un stockage UFS 3.1 de 266Go.

Contrairement à ses grands frères, le Mi 11i dispose d’un écran AMOLED plat de 6,67 pouces (2400 x 1080 FHD avec une luminosité maximale de 1300nits), avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, taux d’échantillonnage de 360 Hz assurant une grande réactivité et un contrôle sans faille lors des jeux effrénés, ainsi que le support des normes HDR10+ et DCI-P3.

Trois capteurs photo qui font le travail

Le Mi 11i 5G embarque une triple camĂ©ra arrière de 108MP (f/1.75), offrant des photos de haute qualitĂ© mĂŞme en faible luminositĂ© grâce au Super Pixel 9-en-1 2,1 ÎĽm. La camĂ©ra principale est accompagnĂ©e d’un capteur ultra grand de 8 MP (f/2.2) avec un angle de 119° adaptĂ©, et enfin appareil tĂ©lĂ©macro de 5 MP (f/2.4) dotĂ© d’une longueur focale Ă©quivalente Ă 50mm, soit deux fois celle des objectifs macro standard actuellement sur le marchĂ© ! Sans oublier sa camera de 20MP (f/2.45) AI en façade, offrant elle aussi un Night Mode selfie et du slow motion pour les vidĂ©os.

L’appareil peut capturer des vidĂ©os en 8K et maintient une qualitĂ© Ă©levĂ©e la nuit avec le mode Ultra Night Video, ainsi qu’un son clair avec l’Audio Zoom et ses trois microphones. De nombreuses fonctions IA et montage vidĂ©o permettent d’amĂ©liorer rapidement et facilement la qualitĂ© des images et des vidĂ©os, le tout sans avoir Ă acheter un logiciel de montage coĂ»teux.

Pour la première fois sur un smartphone Xiaomi, le Mi 11i 5G propose le son Dolby Atmos, grâce aux doubles haut-parleurs certifiés, offrant une expérience audio vraiment immersive. Enfin, sa batterie de 4520 mAh devrait suivre la cadence, puisque le smartphone est compatible avec la recharge rapide à 33W (chargeur inclus dans la boite) qui lui permet de passer à 100% en seulement 52 minutes.

Offre de folie pour son lancement, avec 600 remboursés !

A l’occasion de la sortie du Mi 11i 5G, Xiaomi propose une offre imbattable de prĂ©commande jusqu’au 27 mai, puisque le constructeur vous rembourse jusqu’Ă 600 euros grâce Ă la reprise de votre ancien smartphone ! Le Mi 11i 5G est disponible en trois coloris : Argent CĂ©lestiel, Blanc Glacial et Noir Cosmique.

Pour profiter de cette offre de lancement, il faudra le commander avec la date limite du 27 mai. Vous pouvez retrouver le Mi 11i ici :

Profiter de l’offre sur le Mi 11i 5G