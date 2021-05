Ikea dévoile sa première voiture électrique, mais il faudra l’assembler vous-même

Ikea vient de dévoiler un étonnant concept de véhicule électrique en kit, en collaboration avec Renault.

© Ryan Schlotthauer / IKEA

Après avoir monté vos meubles vous-même, et si vous vous mettiez à assembler… votre voiture ? C’est le projet du géant du meuble suédois Ikea, qui s’est associé à Renault afin de créer la Höga, un premier concept de voiture électrique en kit.

374 pièces à assembler soi-même

La Höga d’Ikea n’est pour l’heure qu’un concept, mais on se verrait bien à son bord. Cette petite citadine 100% électrique mesure 2,3 mètres de long pour 1,8 mètre de haut, et peut accueillir à son bord une personne à mobilité réduite en fauteuil roulant et même un vélo et une poussette à côté du conducteur.

Néanmoins, avant de rouler avec la Höga, il faudra la monter soi-même. La voiture est en effet composée de près de 374 pièces que vous devrez assembler par vos soins. Et c’est là peut-être le principal défaut du concept. Si une étagère est un peu bancale, ce n’est pas si grave dans l’absolu. Mais si une pièce de votre voiture est mal montée, cela peut représenter un véritable danger sur la route.

C’est pourquoi, avant de pouvoir être commercialisée, la Höga d’Ikea devra être homologuée suivant les règles en rigueur dans les différents pays du monde. En France, par exemple, c’est la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) qui s’occupe d’homologuer les véhicules. Difficile d’imaginer que ce véhicule puisse être autorisé en l’état, mais la Höga pourrait très bien arriver partiellement montée, de façon à garantir le fonctionnement optimal de certaines pièces comme le moteur, le système de freinage ou encore la batterie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ryan Schlotthauer (@schlotthauer.design)

Côté tarif, Ikea évoque un prix de 5 300€, soit un peu moins que celle qui s’érige déjà comme sa principale concurrente, la Citroën AMI. Néanmoins, cette dernière est livrée entièrement assemblée.