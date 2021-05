Hocus Pocus 2 débarquera en 2022 sur Disney+

Il sera bientôt l’heure de ressortir vos aspirateurs, pour découvrir le second opus d’Hocus Pocus. Le film sera diffusé sur Disney+ à l’automne 2022, probablement pour Halloween.

Le projet est dans les cartons depuis plusieurs années, avant même la naissance de Disney+. La firme aux grandes oreilles va désormais accélérer la cadence et annonce le retour d’Hocus Pocus pour 2022. Le film sorti en 1993 et réalisé par Kenny Ortega aura droit à une suite sur la plateforme. On retrouvera le casting original. Ainsi, Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy reviendront dans la peau des impitoyables sœurs Sanderson. Le reste du casting est pour l’instant gardé secret.

Côté intrigue, le film devrait nous transporter plusieurs années après les événements du premier opus. En sommeil, les trois sorcières les plus célèbres de Salem vont accidentellement être réveillées par trois jeunes femmes. Ce retour devrait semer le chaos dans la petite ville, durant la nuit la plus terrifiante de l’année.

La réalisation sera assurée par Anne Fletcher. La cinéaste, plus habituée aux comédies romantiques qu’aux films d’horreur n’en sera d’ailleurs pas à sa première collaboration avec Disney. Elle a notamment réalisé quelques épisodes de la série Love, Victor. C’est également à elle que l’on doit les longs-métrages La Proposition avec Ryan Reynolds et Sandra Bullock, mais également 27 robes avec Katherine Heigl. À l’origine, le projet avait été confié à Adam Shankman (Hairspray) mais suite à des problèmes de calendrier, Disney a dû revoir sa copie. Le tournage doit débuter cet automne, on devrait donc obtenir plus d’informations sur le projet d’ici là. Dans tous les cas, le long-métrage ne devrait pas avoir trop de mal à rencontrer son public. Si le film n’a pas été un franc succès à sortie dans les salles obscures en 1993, les nombreuses rediffusions sur Disney Channel à la période d’Halloween lui ont permis de s’élever au rang de classique du genre. Encore aujourd’hui, de nombreux utilisateurs de Disney+ le regardent lors de leur marathon Halloween en octobre. Néanmoins, en France, son succès est plus discret.

