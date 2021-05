Forfait mobile : cette offre choc B&You expire (déjà) demain soir

Une nouvelle fois, Bouygues Telecom propose une opération prix cassés sur ses forfaits mobiles B&You. Et l'offre se termine demain soir, voici comment en profiter !

© Elijah O'Donnell / Pexels.com

Bouygues Telecom propose jusqu’au lundi 24 mai des prix cassés sur ses forfaits mobiles sans engagement. L’opération met les petits plats dans les grands en proposant toute sa gamme en réduction, de 5 Go à 130 Go.

Les deux offres les plus intéressantes sont le forfait 5 Go à 4,99 euros, et le forfait 60 Go, à 11,99 euros par mois. Pour profiter de ces offres, c’est par ici :

Sis vous êtes intéressés par un de ces 5 forfaits, il faudra être rapide, quatre d’entre eux ne seront plus en ligne dès mardi matin. Ces offres spéciales ont deux atouts majeurs : leurs prix bas, et le sans engagement.

B&You, une gamme complète, un réseau au top

Depuis son lancement en 2010, B&You connait une ascension fulgurante, grâce à ses forfaits mobiles sans engagements de durée. C’est un complément parfait à la gamme Sensation, avec engagement, mais qui permet de faire de grosses réductions sur l’achat de smartphones chez Bouygues Telecom. Chez B&You, tout est simplifié. L’abonnement au forfait se fait uniquement en ligne, tout comme la gestion de votre abonnement.

Vous avez aujourd’hui 5 forfaits mobiles B&You dont 4 en promotion, es 5 Go, 60 Go, 100 Go et 120 Go. Le forfait B&You 5G est à son tarif classique, à savoir 24,99 euros par mois, pour 130 Go de données.

Commençons avec le forfait mobile le plus accessible le moins coûteux : 5 Go de data (y compris dans l’UE) avec de plus les appels, SMS et MMS en illimité pour 4,99 euros par mois. Il est parfait si vous n’êtes pas un grand consommateur de données, et vous permet tout de même d’utiliser le web en déplacement. En temps normal, ce forfait ne comprend que 1 Go de données mobiles.

L’offre qui est pour nous la plus intéressante de la journée, c’est le forfait B&You illimité avec 60 Go de données 4G. Il contient 60 Go de données mobiles, les appels / SMS et MMS illimités pour seulement 11,99€ mensuels, ainsi que 10 Go de données dans l’Union européenne.

En ajoutant encore 2€ de plus (soit 13,99€ par mois), vous pourrez même avoir 100 Go par mois. Vous gagnez au passage 2 Go dans l’Union européenne, à 12 Go donc. La dernière offre en promotion concerne le forfait 120 Go, qui est proposé à 18,99 euros seulement. Il propose 15 Go de données à l’étranger.

Pour découvrir les offres, c’est ici :

Vous pouvez même ajouter la 5G

Spécificité de B&You, vous pouvez transformer ces forfaits mobiles en offres 5G. Pour en profiter il faudra, une fois client, vous rendre dans votre application Bouygues, puis dans l’onglet « Ma ligne », puis « Options », et « Option 5G ». Cette dernière est facturée 3 euros par mois. Si vous optez pour le forfait 60 Go, vous pourrez donc profiter d’un forfait 5G pour moins de 15 euros. Cette option est disponible sur tous les forfaits 20 Go et plus, l’offre 5 Go n’est donc pas concernée.

En plus de cette possibilité de passer en 5G, B&You propose plusieurs atouts clés pour ses forfaits mobiles. Le premier c’est la qualité du réseau Bouygues Telecom, reconnu pour sa stabilité, sa vitesse et sa couverture. En plus de cela, ces forfaits sont tous sans engagement. Si vous n’êtes pas satisfait de votre forfait mobile, vous êtes donc libre de résilier à tout moment, sans aucun frais.

Si vous voulez changer d’opérateur, vous pouvez conserver votre numéro de téléphone en passant chez Bouygues Telecom. Pour y parvenir, rien de plus simple. Il vous suffit d’appeler le 3179, puis vous recevrez un SMS avec votre numéro RIO. Lors de votre inscription chez Bouygues, remplissez-le, et l’opérateur s’occupera de transférer votre ligne, mais aussi résilier chez vous précédent fournisseur.

En guise de bonus, sachez que vous aurez également accès à 2 mois gratuits à Spotify Premium. Pour les plus curieux, Bouygues Telecom propose aussi une série de services à tarifs avantageux (OnOff, Norton, B.tv…). Vous pouvez les voir directement sur le site officiel de l’opérateur télécom, et en profiter gratuitement pendant un mois.

Publication en partenariat avec Bouygues Telecom