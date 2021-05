La nouvelle télécommande de l’Apple TV corrige de nombreux défauts de l’ancienne génération, sauf un : elle ne peut pas être localisée facilement, comme un AirTag.

© Apple

Ceux qui possèdent une Apple TV le savent. Sa télécommande est si fine et petite qu’elle se perd aisément entre les coussins d’un canapé. Apple a en partie résolu le problème avec sa nouvelle Apple TV 4K, présenté au mois d’avril, et qui se dote justement d’une toute nouvelle télécommande Siri. Celle-ci rétablit des touches physiques et corrige ainsi le principal défaut de sa devancière.

Pourtant, lors de la même conférence, Apple a présenté la solution idéale afin de retrouver sa télécommande égarée : le AirTag. Grâce à sa puce U1, ce petit capteur peut être aisément retrouvé grâce à la technologie Ultra Wide Band (UWB), de manière très précise, au centimètre près ! Dans ce cas, pourquoi n’avoir pas muni la nouvelle télécommande Siri de l’Apple TV 4K d’une puce U1, ce qui aurait totalement réglé le problème ?

Selon Apple, la télécommande est suffisamment épaisse pour ne pas être perdue

Au cours d’une interview pour le site MobileSyrup, le vice-président du marketing produit pour la maison et l’audio d’Apple, Tim Twerdahl, a justement répondu à cette question. Selon ses dires, la nouvelle télécommande Siri n’avait pas besoin d’être dotée d’une puce U1 pour être retrouvée. Il évoque une raison toute simple : elle est bien plus épaisse, et ne devrait donc « pas tomber dans les coussins de votre canapé ». Selon Twerdahl, ce produit ne nécessitait pas de puce U1, puisqu’il n’est tout simplement pas destiné à être emmené hors du domicile.

Néanmoins, le doute persiste. La nouvelle télécommande Siri de l’Apple TV 4K est effectivement plus épaisse (9,25 mm d’épaisseur) mais elle reste suffisamment fine pour être perdue facilement, même chez soi. Mais on imagine que l’intégration de la technologie derrière l’AirTag aurait fait grimper son coût de production, en plus de gangrener l’autonomie de la télécommande.

Reste encore la solution de coller soi-même un AirTag au dos de la télécommande. Pour cela, il faudra toutefois mettre la main au portefeuille, non seulement pour se procurer un AirTag supplémentaire, mais aussi se munir d’une coque spécifique pour le fixer au dos de la télécommande.