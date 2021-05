Acer dévoile ses nouveaux ConceptD et un étonnant écran 3D stéréoscopique

Acer dévoile ses nouveaux ordinateurs de la gamme ConceptD, avec un penchant très marqué pour les créatifs et les professionnels de la modélisation 3D.

Ce jeudi, Acer vient de dévoiler sa toute nouvelle gamme ConceptD Creator, des ordinateurs portables polyvalents qui devraient mettre tout le monde d’accord. Au menu, on retrouve des processeurs Intel de 11e génération, de puissantes options graphiques, différents formats — convertibles ou non — et surtout des écrans 3K, 4K et même une impressionnante technologie d’écran 3D stéréoscopique.

SpatialLabs, la 3D sans ses désavantages

La nouveauté la plus surprenante de cette nouvelle gamme, c’est la technologie SpatialLabs. Celle-ci tire profit d’un écran 3D stéréoscopique, combiné avec une solution d’eye-tracking et diverses technologies de restitution en temps réel. En bref, Acer semble être parvenu à éliminer le défaut des écrans stéréoscopiques, soit de la 3D sans lunettes, grâce à un système de caméras stéréo situé au-dessus de l’appareil, et qui suivra les mouvements de vos yeux afin de projeter une image différente dans chaque oeil. De ce fait, cette technologie permettrait aux créateurs de contenus 3D de visualiser directement leurs travaux tels quels sur une machine équipée.

Pour l’heure, il ne s’agit encore que d’un prototype, et Acer lance le SpatialLabs Experience pour les développeurs Unreal Engine qui s’intéresserait à cette technologie.

ConceptD 5, pour les créatifs

La nouvelle gamme ConceptD d’Acer s’articule autour de plusieurs modèles. Tout d’abord, on retrouve les ConceptD 5 et ConceptD 5 Pro, des ordinateurs portables conçus spécifiquement pour la conception 2D et 3D. On y retrouve exclusivement des processeurs Intel Core H de 11e génération, couplés à des GPU NVIDIA, RTX 3060 sur le ConceptD 5, et RTX A3000 ou RTX A5000 sur le ConceptD 5 Pro.

La mémoire vive DDR4 3 200 Hz pourra monter jusqu’à 64 Go et on retrouvera jusqu’à 2 To de SSD PCIe Gen 4 M.2. Enfin, on a le droit à une connectique complète composé de deux ports USB Type-C avec prise en charge de Thunderbolt 4, un HDMI 2.1 et un lecteur de cartes SD. Cette avalanche de puissance sera affichée sur un écran 3K de 16 pouces au format 16:10 prenant en charge 100% du gamut de couleurs DCI-P3.

Le ConceptD 5 sera disponible au mois de juillet à partir de 2 199€.

ConceptD 7 Ezel, la station de travail

Acer en profite pour lever le voile sur son nouveau fleuron dans cette gamme, le ConceptD 7 Ezel, aussi décliné dans une version « Pro ». Il intègre le dernier processeur Intel Core i7-11800H de 11e génération d’entrée de jeu et peut même se doter d’un Intel Xeon W-11955M pour ceux qui cherchent le maximum de puissance. Côté graphique, on pourra compter sur une NVIDIA GeForce RTX 3080, ou des RTX A5000 ou A3000.

On y retrouve 32 Go de RAM DDR4 et jusqu’à 2 To de stockage SSD PCIe. Deux ports Thunderbolt 4 permettront d’effectuer des transferts à la vitesse de la lumière. Enfin, l’ordinateur bénéficie d’un écran tactile 4K de 15,6 pouces couvrant 100% du gamut de couleurs Adobe RGB.

Machine destinée aux créatifs oblige, le ConceptD 7 Ezel d’Acer bénéficie d’une charnière flottante pour l’utiliser de multiples manières différentes. Un stylet Wacom EMR est également fourni pour l’utiliser d’entrée de jeu pour de la modélisation 3D, ou simplement du dessin.

Le ConceptD 7 Ezel sera disponible au mois d’octobre à partir de 2 699€.

ConceptD 3 Ezel, la polyvalence

Pour ceux qui recherchent des modèles plus abordables, les ConceptD3 Ezel sont là pour cela. Cette gamme comprend des modèles convertibles, et propose des écrans FHD de 14 pouces. On y retrouve des processeurs Intel Core de 11e génération, et différentes options graphiques, dont un GPU NVIDIA T1200 sur les modèles « Pro » et le nouveau NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti sur les autres. Tous les ConceptD 3 proposent un SSD PCIe Gen 4 ainsi qu’un port Thunderbolt 4.

Le ConceptD 3 d’Acer sera disponible au mois de septembre à partir de 1 299€, et le ConceptD 3 Ezel à partir de 1 499€.