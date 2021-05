Samsung présente ses nouvelles Galaxy Tab S7 FE et A7 Lite

Avec un positionnement tarifaire plus agressif et une fiche technique optimisée, les deux nouvelles tablettes de la marque coréenne seront disponibles dès le mois prochain.

C’est à l’occasion d’une présentation officielle que Samsung a levé le voile sur les deux nouvelles tablettes de la gamme Galaxy Tab. Dévoilées aujourd’hui au grand public, les Galaxy Tab S7 FE et A7 Light viennent désormais asseoir le géant coréen sur le secteur de l’entrée et du milieu de gamme, largement pris d’assaut par les nouveaux constructeurs chinois ces dernières années.

Samsung Galaxy Tab S7 FE, le flagship accessible

Faire un produit premium à un prix réduit, c’est le positionnement de Samsung avec sa nouvelle Galaxy Tab S7 FE. Comme pour le Samsung Galaxy S21 FE, la déclinaison “Fan Edition” initiée par le constructeur l’année dernière consiste à reprendre l’ADN des flagships, tout en proposant un prix plus abordable. Ainsi, cette nouvelle Tab S7 FE bénéficiera d’une dalle LCD grand format de 12,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Sous le capot, les utilisateurs pourront retrouver un processeur Qualcomm Snapdragon 750G une batterie de 1090 mAh compatible avec la charge rapide jusqu’à 45W (chargeur de 15W inclus), ainsi que 64 ou 128 Go de mémoire stockage, extensible jusqu’à 1 To via le tiroir MicroSD / SIM. Le terminal embarquera aussi 2 haut-parleurs, 3 micros et une prise de chargement USB-C, ainsi qu’une caméra frontale de 5 Mpx avec reconnaissance faciale, idéale pour les conférences en télétravail.

Comme sur les Galaxy Tab S7, Samsung a fait le choix d’intégrer à sa tablette Galaxy S7 FE un S-Pen. Si ce dernier n’est pas connecté – contrairement à celui présent sur le modèle haut de gamme de la marque, il permettra aux utilisateurs de profiter des nombreuses possibilités offertes par le stylet, notamment concernant la prise de notes et la création graphique. Livrée avec son S-Pen assorti et 4 mois d’abonnement YouTube Premium, la Samsung Galaxy Tab S7 FE sera commercialisée à partir du 18 juin prochain en coloris vert, noir, silver et rose.

La Galaxy Tab S7 FE sera proposée en deux configurations : une version à 4+64 Go à 669€, et une version à 6+128 Go à 719€. Les deux modèles seront compatibles 5G.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite, l’entrée de gamme compact

Destinée à remplacer la Galaxy Tab A8, la nouvelle tablette d’entrée de gamme de Samsung reprendra le même format compact que son aînée, tout en proposant des bordures affinées, et une dalle significativement plus grande de 8,7 pouces. Côté fiche technique, la Galaxy Tab A7 Lite embarquera un processeur Mediatek 8768T, une batterie de 5100 mAh avec charge rapide jusqu’à 15W (chargeur de 7,7W inclus) et une configuration unique de 3+32 Go, toujours extensible jusqu’à 1 To via MicroSD. Les utilisateurs pourront faire leur choix entre deux coloris (anthracite et silver), ainsi qu’entre un modèle compatible 4G à 219€ et sa déclinaison WiFi à 179€.

Annoncées officiellement aujourd’hui, les deux nouvelles tablettes de Samsung seront proposées à la vente dès le 18 juin prochain.