Neo QLED, The Frame… les prix des TV Samsung en chute libre pour les French Days

Samsung fait ses French Days avec de très nombreuses offres, surtout ses TV. La preuve avec toutes ces promotions sur la gamme 2021.

© Samsung

Entre les French Days et l’approche de grands événements sportifs, il n’y a pas meilleur moment pour changer de téléviseur et particulièrement si vous optez pour un téléviseur Samsung. Pour cette double occasion, la marque propose de multiples promotions sur plusieurs références de téléviseurs et non des moindres. C’est très simple : tous les meilleurs TV de la marque de la gamme 2021 sont à prix réduit à partir de ce 27 mai pour les French Days ! Que vous souhaitiez profiter de la toute dernière technologie Neo QLED, habiller votre salon avec le superbe The Frame 2021 ou que vous fassiez le choix de l’avenir avec un téléviseur 8K, vous vous pouvez profiter de réductions allant jusqu’à 800 euros en cumulant remise immédiate et offre de remboursement. Voici toutes les offres immanquables sur lesquelles vous devez vous jeter.

La gamme Neo QLED en promotion

C’est la grande nouveauté de 2021 chez Samsung : l’arrivée du Neo QLED, amélioration de l’éclatante technologie QLED grâce à l’utilisation de Mini LED pour améliorer encore le contraste et la luminosité tout en conservant l’incroyable rendu des couleurs du QLED. La marque a prévu toute une série de promotions sur sa gamme Neo QLED pendant les French Days. Ces offres vous permettront de réaliser un véritable bond en avant si vous souhaitez changer de télévision. Vous pouvez le faire pendant les French Days avec une réduction allant jusqu’à 800 euros sur la gamme QN85A 2021 grâce à 300 euros de remise immédiate à laquelle s’ajoute une offre de remboursement montant jusqu’à 500 euros en fonction du modèle choisi.

Il s’agit du cœur de la gamme Neo QLED 2021 qui dispose déjà de nombreuses fonctionnalités particulièrement intéressantes. La série QN85A se décline en quatre diagonales qui sont techniquement strictement identiques, seule la taille diffère. Vous les trouverez en 55, 65, 75 et enfin 85 pouces. Vous trouverez donc trouvez chaussure à votre pied, quelque soit la taille de votre salon.

Comme nous le disions plus haut, les TV Neo QLED de Samsung sont basées sur la technologie Mini LED, mais renforcée au Quantum Dot de Samsung. L’un dans l’autre, cela permet d’allier l’excellence du QLED sur les couleurs tout en offrant plus de luminosité et des noirs plus profonds. Vous profitez ainsi d’excellents contrastes, particulièrement appréciables quand on regarde des films et séries, mais aussi une forte luminosité. Ce gain de lumière permet de rendre les reflets quasi invisibles, ou du moins particulièrement moins gênants, c’est pratique tout le temps, mais surtout en été où les reflets viennent plus souvent frapper l’écran. Si vous avez un vrai problème de reflet, vous pouvez également choisir le QN90A, qui dispose d’un vrai filtre antireflet afin de les réduire encore plus. Le modèle 50 pouces est justement en promotion pendant les French Days.

La gamme QN85A dispose évidemment de toutes les technologies nécessaires en 2021 et même plus. La dalle 4K UHD des téléviseurs est compatible HDR 10+ et HLG. Elle est de plus rafraîchie à 120 Hz et compatible AMD FreeSync Premium Pro (VRR) ce qui lui permet d’être pleinement compatible avec toutes les PS5 et Xbox Series X. En plus d’être un superbe compagnon pour vos films, le QN85A sera aussi un partenaire idéal pour le jeu. vous y trouverez également une partie audio compatible OTS (Object Tracking Sound avec deux haut-parleurs pour une puissance de 60W. La partie audio est donc un peu plus travaillée sur un téléviseur classique.

Rappelons enfin que le TV est propulsé par un le processeur Neo Quantum 4K qui assure performances, upscaling 4K de qualité pour les contenus qui ne le sont pas nativement et traitement d’image de grande qualité. Samsung oblige, le téléviseur est connecté et fonctionne avec l’interface Tizen considérée aujourd’hui comme le meilleur système d’exploitation pour smart TV du marché. Dernière nouveauté intéressante de cette gamme 2021, l’arrivée de la nouvelle télécommande à énergie solaire. Avec elle, plus besoin de pile, ce qui permet de ne plus avoir à les changer et à les acheter tout en réduisant les déchets et donc son impact écologique.

Le QLED 2021 à petit prix

Si vous trouvez le Neo QLED est un peu cher pour vous, sachez que la série QLED Q80A profite également de réductions pouvant aller jusqu’à 300 euros également. Si cette série ne profite pas de la nouvelle dalle Mini LED, le QLED est déjà un très joli saut en termes de qualité par rapport à du LCD traditionnel. De plus, cette série 2021 est parfaitement compatible avec les consoles Next Gen, vous comptiez changer de téléviseur pour profiter au mieux de votre nouvelle console, c’est une occasion de la faire à plus petit prix. Attention, si le modèle 50 pouces est bien 100 Hz, il n’est pas compatible FreeSync. On vous conseille donc d’opter pour un modèle 55 pouces ou supérieur si vous compter utiliser cette technologie.

Offres de rêve sur The Frame 2021, et la fixation au mur offerte

Si vous êtes un amoureux du design et des esthétiques sobres, vous connaissez certainement The Frame, ce téléviseur qui permet de passer pour un tableau avec ses cadres et la possibilité d’afficher des œuvres en veille est parfait pour ceux qui veulent un téléviseur de qualité, mais aussi discret que possible. La série 2021 gagne plusieurs nouveautés, mais ne change rien à l’essence de The Frame. C’est toujours un téléviseur qui fait office d’œuvre d’art, ou est-ce l’inverse ? Pour les French Days, la gamme The Frame 2021 a droit à 200 euros de remise immédiate, en plus d’une offre de remboursement de 100 ou 200 euros en fonction du modèle (sauf le modèle 43 pouces) pour un total pouvant aller jusqu’à 400 euros de réduction. Pour s’adapter à tous les intérieurs, Samsung a prévu de très nombreuses diagonales, allant de 43 à 75 pouces. C’est l’occasion rêver pour s’offrir ce téléviseur qui n’a pas d’équivalent sur le marché.

Si les TV The Frame sont livrés avec des pieds, c’est bien évidemment accrochés au mur que l’illusion opère le mieux. Les téléviseurs sont donc livrés avec une accroche murale “no gap” qui permet de le plaqué au mur comme un tableau. À la réception, vous n’avez plus qu’à l’accrocher. Sauf que la chose peut être assez complexe si l’on n’est pas bricoleur ou que l’on ne possède pas les outils adéquats. Samsung le sait et pendant les French Days, la marque vous offre l’installation au mur. C’est un cadeau d’une valeur de 119 euros et qui vous épargnera bien des efforts. Vous avez de plus l’assurance que l’installation est effectuée parfaitement, par un professionnel.

Pour rappel, The Frame est aussi livrée avec le boitier déporté OneConnect. Toute la connectique est ainsi déportée, seul un fin câble quasi transparent est visible, il fait transiter l’image, le son et le courant au TV. C’est une solution particulièrement élégante qu’apporte Samsung pour supprimer au maximum les câbles et préserver l’esthétique de votre salon. Si The Frame brille d’abord par son design, il est aussi technologiquement parfaitement dans l’air du temps avec des dalles QLED 4K HDR et 120 Hz (sauf sur les versions 43 et 50 pouces). C’est donc un téléviseur qui accueillera sans broncher les images envoyées par votre PS5 ou Xbox Series X.

La 8K avec 800 euros de réduction également

Si vous êtes tourné vers l’avenir, Samsung propose également des réductions sur sa gamme de téléviseurs 8K, avec eux, vous profiterez de la meilleure définition possible actuellement, vous aurez tous loisir de profiter de la 8K lorsqu’elle se démocratisera dans les prochaines années. Mais grâce au savant upscaling 8K de Samsung, il n’y a même pas besoin d’attendre pour déjà admirer les superbes images permises par une telle définition. Bien évidemment, ces téléviseurs embarquent également le nec plus ultra des technologies actuelles. Vous pourrez profiter de réduction allant jusqu’à 800 euros en cumulant là encore remise immédiate et offre de remboursement.

Les French Days Samsung, c’est aussi sur les smartphones

si nous nous sommes concentrés ici sur les téléviseurs, Samsung propose également de nombreuses réductions sur ses smartphones. Vous trouverez par exemple le Galaxy S20 FE 4G à 599 euros (60euros de réduction) et sa déclinaison 5G avec pas moins de 110 euros de réduction à 649€. Toute la série Galaxy S21 a également droit à des offres spéciales et comme les Galaxy Buds Live offerts pour l’achat d’un smartphone de la gamme, et les S21 et S21+ 256Go au prix du 128Go soit 50 euros de réductions. C’est également le bon moment pour s’offrir un smartphone Samsung.

Article réalisé en partenariat avec Samsung