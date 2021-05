Scotsman lance une trottinette électrique fabriquée sur mesure

La concurrence est féroce sur le marché des trottinettes électriques, alors pour sortir du lot il faut vraiment être imaginatif. Scotsman y est parvenu grâce à une idée simple, et aussi très complexe à accomplir : des trottinettes sur mesure !

© Scotsman

Loin des trottinettes premier prix, le modèle imaginé par Scotsman s’intéresse au haut de gamme avec des prix qui débutent à 3.000 $. Mais pour ce prix, la trottinette électrique du constructeur n’a rien à voir avec la concurrence : Scotsman propose en effet un produit complètement réalisé sur mesure. Le véhicule est adapté aux mensurations de l’utilisateur, la longueur de ses bras, de ses jambes, ainsi que sa position sur l’appareil.

Du haut de gamme imprimé en 3D

Comment réaliser une telle prouesse ? Le constructeur utilise l’impression 3D de composants en fibre de carbone, ce qui lui offre effectivement une grande flexibilité dans la conception de produits. Et la personnalisation ne s’arrête pas là, puisque le client peut aussi choisir la couleur du châssis, les accessoires, le nombre de batteries et même la puissance du moteur.

Trois options sont proposées pour les moteurs, avec des prix qui grimpent d’autant : 2 x 250W pour 2.999 $, 2 x 500W pour 3.499 $, ou 2 x 1.000W pour 4.499 $. Évidemment, c’est cher même pour l’entrée de gamme. À cela on peut ajouter un powerpack supplémentaire, pour le prix de 399 $. Des batteries qui se rechargent en USB-C, et qui peuvent servir à charger d’autres appareils.

En plus d’une fabrication sur mesure, la trottinette intègre un GPS et un écran qui indique l’itinéraire ainsi que le niveau de la batterie. Il y a même une caméra à l’avant pour enregistrer ses exploits sur la route, et bien sûr une application mobile complète le tout. Question performances, la trottinette de 18 kg peut rouler à une vitesse pouvant aller de 30 à 73 km/h en fonction de la capacité des batteries, pour une autonomie de 120 km.

La bonne nouvelle, c’est que les prix sont divisés par deux sur Indiegogo ! Mais si vous êtes intéressé, il faudra faire vite car les unités disponibles partent rapidement. Les premières livraisons auront lieu en décembre.