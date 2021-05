Yoga Pad Pro : cette tablette Android de Lenovo est aussi un écran externe

Le Yoga Pad Pro de Lenovo est d'abord et avant tout une tablette Android… Mais elle peut aussi se transformer en écran de 13 pouces sur lequel on peut brancher, pourquoi pas, une Switch de Nintendo !

© Lenovo

C’est en quelque sorte le meilleur des deux mondes. D’un côté, le Yoga Pad Pro est une tablette Android équipée d’un écran LCD 16:10 de 13 pouces (2K) qui fonctionne avec une puce Snapdragon 870 doublée de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Sa batterie de 10.200 mAh devrait lui offrir une autonomie solide de quelques jours.

Un port Micro HDMI très ouvert

Lenovo a intégré une béquille qui permet d’utiliser confortablement la tablette sur un bureau, que ce soit pour taper un message ou regarder un film. Mais le Yoga Pad Pro ne s’arrête pas là. Il est en effet possible d’y brancher n’importe quel appareil HDMI : l’engin comprend un port Micro HDMI qui permet de diffuser un flux vidéo quelconque… Y compris celui d’une Switch !

Cet usage demeure assez rare dans le secteur des tablettes. L’iPad peut servir d’écran externe, mais uniquement avec un Mac grâce à la fonction Sidecar. Dans le monde Android, le Yoga Pad Pro fait donc figure d’exception ! Il ne reste plus qu’à espérer que Lenovo entraîne toute l’industrie dans son sillage car cette fonctionnalité peut vraiment avoir un intérêt.

Il existe évidemment des moniteurs externes portables qui remplissent la même fonction, mais le Yoga Pad Pro fait aussi office de tablette Android autonome. Le produit n’est malheureusement disponible qu’en Chine à l’heure actuelle, au prix de 3.299 yuans, soit environ 420 euros.