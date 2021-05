Anker lève une partie du voile sur son futur boîtier de streaming Android TV

Anker veut se faire une petite place sur le marché des box de streaming. Le fabricant d'accessoires et de périphériques bien connu tease le lancement prochain du Nebula 4K Streaming Dongle, qui pourrait concurrencer le Chromecast avec Google TV.

La marque Nebula va accueillir très bientôt une nouvelle famille de produits : les box de streaming, qui vont s’ajouter à l’offre de projecteurs fonctionnant avec Android TV. Anker, la maison-mère de Nebula, a partagé sur Twitter les premières informations sur le Streaming Dongle, un boîtier (assez petit par rapport à la télécommande) prenant en charge la 4K et le Dolby Digital Plus.

Lancement en septembre au Japon

En plus du port HDMI, le dongle comprend ce qui semble être un port microUSB à brancher sur le courant. Le module en lui-même a l’air d’être fait d’aluminium, mais l’image est légèrement floue et il est difficile d’en être sûr. Il faudra attendre de plus amples renseignements pour en savoir davantage. Quoi qu’il en soit, Anker n’a pas révolutionné le marché, le constructeur ayant simplement repris un design de référence utilisé aussi par Philips.

Le Nebula 4K Streaming Dongle fonctionnera sous Android TV 10.0, à ce stade il est difficile de dire s’il bénéficiera de l’interface et des services Google TV. Ça n’a cependant rien d’impossible, puisque Anker fournit la télécommande développée par Google pour les partenaires Google TV. Celle-ci contient quatre boutons pour les plateformes de streaming (YouTube, Netflix, Prime Video et Disney+, mais la liste peut changer en fonction des pays). Un bouton est aussi présent pour activer l’Assistant de Google.

Anker ne précise malheureusement pas si ce nouveau produit sera disponible en dehors du Japon, ni son prix. Ce qui est sûr, c’est qu’il devra être très compétitif pour faire au moins aussi bien que les 69,99 € du Chromecast avec Google TV, un appareil très complet. Lancement prévu en septembre.