Intel annonce deux nouveaux processeurs mobiles de 11e génération

Intel présente ses Core i7-1195G7 et Core i5-1155G7, deux puces basses consommation qu’on retrouvera dans pléthore de machines ultra-légères d’ici l’année prochaine.

© Christian Wiediger / Unsplash

À l’occasion du Computex 2021, Intel vient de présenter deux nouvelles puces de 11e génération destinées à équiper des machines portables fines et légères. Elles sont estampillées Core i7-1195G7 et Core i5-1155G7, sont gravées en 10 nm et se dotent toutes deux d’un Intel Iris Xe. Grâce à ce chipset, Intel promet des performances graphiques deux fois plus importantes que celles que propose un Ryzen 7 5800U d’AMD, équipé d’un GPU Vega.

Jusqu’à 5 GHz

Du côté des caractéristiques brutes, on retrouve 4 cœurs et 8 threads sur les deux processeurs, mais l’i7 aura le droit à 12 Mo de cache et une vitesse de pointe de 5,00 Ghz sur un cœur, contre 8 Mo de cache et une vitesse maximale de 4,50 Ghz pour l’i5. En outre, les deux puces sont compatibles avec la RAM DDR4-3200 et LPDDR4X-4266. La partie graphique reste identique entre les deux modèles.

Toutes deux sont des puces dites basse consommation, destinées à équiper des machines légères et leur offrir de bonnes performances sans nuire à leur autonomie. Ainsi, l’enveloppe thermique se situe entre 12 et 28W au maximum. On devrait retrouver les Core i7-1195G7 et Core i5-1155G7 sur une soixantaine de nouvelles machines portables d’ici la fin de l’année, d’après Intel. Les premières machines devraient débarquer chez Acer, Asus et HP. Des dizaines de nouveaux modèles devraient suivre en 2022.

En parallèle, Intel annonce également une nouvelle carte 5G M.2 réalisée en collaboration avec MediaTek et Fibocom, et qui devrait permettre aux machines équipées de proposer l’eSIM et la 5G sub-6 GHz. Là encore, Acer, Asus et HP devraient être les premiers à en profiter, conjointement aux nouvelles puces Core i7-1195G7 et Core i5-1155G7.