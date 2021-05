Disney+ prépare une série Black Panther sur les Dora Milaje

La plateforme nous emmènera au Wakanda, aux côtés des Dora Milaje. Les guerrières, aperçues dans Falcon et le Soldat de l’Hiver, seront au cœur d’une nouvelle série estampillée Marvel pour Disney+.

Marvel va continuer d’élargir l’univers de Black Panther, avec une série sur Disney+. En marge du deuxième opus de la saga sur le grand-écran, Disney développe une nouvelle série centrée sur les Dora Milaje. Ces guerrières d’élite qui font partie des forces spéciales Wakandaises auront droit à plusieurs épisodes sous la houlette de Ryan Coogler. Selon The Hollywood Reporter, Danai Guirira reviendra dans la peau d’Okoye, l’amie et garde du corps de T’Challa dans le premier film. Le projet, encore mystérieux, n’a pas été officiellement annoncé par la firme aux grandes oreilles.

Pour l’instant, on ne sait que peu de chose sur ce nouveau projet de Marvel. On peut néanmoins s’attendre à ce que l’intrigue ait un lien direct avec le premier et le deuxième opus de la saga Black Panther. Il pourrait également servir à introduire de nouveaux personnages et peut-être explorer l’héritage de T’Challa. Pour rappel, le second opus est toujours en développement et ce malgré le décès de son acteur principal Chadwick Boseman.

Black Panther 2 débarquera en 2022 au cinéma

Depuis la mort de l’acteur en septembre 2020, la maison des idées reste discrète sur l’avenir du personnage des comics. Souhaitant lui rendre hommage, tout en continuant d’explorer l’univers riche du personnage, Marvel a récemment dévoilé le titre de ce nouveau film. Baptisé Wakanda Forever, il devrait introduire un nouveau héros costumé. Reste à voir désormais qui aura la lourde tâche d’incarner la nouvelle panthère noire sur le grand écran. Il se murmure que le rôle pourrait être confié à Letitia Wright, qui incarne la petite sœur de T’Challa. Lupita Nyong’o, Danai Gurira et Martin Freeman seront également de retour pour ce nouveau chapitre qui doit sortir le 6 juillet 2022 dans les salles obscures. Ryan Coogler sera à la réalisation et l’écriture du scénario, comme c’était déjà le cas en 2018.

