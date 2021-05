E3 2021 : l’ESA officialise 15 participants supplémentaires

Ceux-ci s’ajoutent à une liste déjà très longue et pas encore définitive. Cela annonce un programme très chargé pour cette édition virtuelle.

© ESA

L’E3 2021 est bientôt là puisque le coup d’envoi est prévu pour le 12 juin prochain. Au fur et à mesure que l’on se rapproche de cette date, l’ESA dévoile de plus en plus de détails sur l’événement à venir, sur son fonctionnement, ainsi que ses participants. Dans ce sens, 15 nouveaux annonceurs et participants ont été dévoilés et rejoignent une liste aussi dense que pour les éditions précédentes, avec quelques noms manquant tout de même à l’appel. Les nouveaux participants sont les suivants :

24 Entertainment

Burgos Games

Dreamteck

Ghost Street Games

GuliKit

Hooded Horse

Intellivision

NetEase

New Blood Interactive

Norton Gaming

Razer

SK Telecom

Tastemakers

The Sixth Hammer

Yooreka Studio

Vous pouvez retrouver la liste complète des annonceurs sur le site officiel de l’E3 2021. On compte parmi eux certains des plus grands noms de l’industrie tels qu’Activision, Nintendo, Capcom, Square Enix ou encore Epic Games. Quelques jours avant le début de l’événement, la programmation officielle sera dévoilée, bien que l’on sache déjà quand auront lieu la conférence Ubisoft Forward et le showcase Xbox & Bethesda Games. Le premier événement aura lieu le 12 juin à 21h, et il y a des chances pour qu’il soit l’une des premières conférences de l’E3. Le second showcase aura lieu quant à lui le 13 juin à 19h. Pour rappel, les inscriptions seront ouvertes dès le 3 juin prochain.