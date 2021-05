Le prix du Xiaomi Mi 10 5G défie toute concurrence pendant ces French Days

Cdisount propose aujourd'hui une superbe promotion sur le Xiaomi Mi 10 5G, merci les French Days.

Les French Days se poursuivent ce lundi, et Cdiscount continue de proposer des offres particulièrement intéressantes pour les derniers jours de l’événement. La preuve avec le Xiaomi Mi 10 5G qui tombe à 484 euros seulement ce lundi. C’est un prix rarement vu pour le vaisseau amiral de Xiaomi paru en 2020. Toujours largement à la hauteur grâce à ses caractéristiques solides comme un écran OLED et la compatibilité 5G, il n’a en fait pas grand-chose à envier aux smartphones de 2021. Surtout lorsqu’on peut se l’offrir la moitié du prix d’un terminal actuel qui jouerait sur le même segment. Une occasion à saisir chez Cdiscount, vendu et expédié par ses soins. Pour profiter de ce prix, il faudra penser à bien renseigner le code promo “FD15” au moment de la validation du panier.

Xiaomi Mi 10 : le haut de gamme de 2020 déjà paré pour l’avenir

Le Xiaomi Mi 10 est l’un des smartphones premiums lancés l’année dernière par la marque chinoise que l’on ne présente plus. S’il a déjà un an, le smartphone est encore totalement à la hauteur des terminaux commercialisés cette année. Il suffit de parcourir sa fiche technique pour s’en rendre compte. On trouve ainsi un bel écran AMOLED de 6,67 pouces avec un haut taux de rafraichissement à 90 Hz et aux bordures extrêmement réduites. Bordures qui sont elles-mêmes incurvées sur le côté pour une esthétique encore plus premium. Les raffinements haut de gamme se retrouvent également dans la caméra avant de 20 mpx, poinçonnée dans la dalle, en haut à gauche de celle-ci. On apprécie également la très belle luminosité de la dalle puisqu’elle est capable de monter à 800 nits selon le constructeur.

Flagship de 2020 oblige, on trouvera à l’intérieur la coqueluche des téléphones premiums de l’année dernière : le Snapdragon 865 de Qualcomm qui reste à ce jour l’une des puces les plus performantes du marché. Elle est ici accompagnée par 8 Go de RAM LPDDR5. Il va sans dire qu’elle est particulièrement puissante et donc totalement en mesure d’encaisser tout ce qu’on lui demande, de la navigation web à la vidéo au jeu en 3D, vous ne serez clairement pas limité par le processeur. Le Snapdragon 865 est de plus parfaitement compatible avec la 5G, vous pourrez donc profiter de la nouvelle norme si elle est déjà disponible près de chez vous, ou vous serez déjà prêt quand elle arrivera, à condition d’être abonnée à un forfait 5G bien évidemment. Sur la connectivité toujours, sachez que le Mi 10 est également compatible WiFi 6 et Bluetooth 5. Pour ce qui est du stockage, vous pourrez vous appuyer sur 256 Go, largement de quoi stocker toutes vos données.

À l’arrière, on profite d’un dos en verre du plus bel effet, mais surtout d’un bloc photo accompli avec quatre capteurs photo dont un principal de 108 mpx avec une stabilisation optique. Vous aurez également un ultra grand-angle de 13 mpx, un capteur de profondeur de 2 mpx et un objectif Macro de 2 mpx pour finir. En clair, vous aurez donc un capteur pour toutes les situations. L’ensemble se montre très convaincant en termes de qualité, mais reste forcément un peu moins bon que les meilleurs capteurs de 2021. Cela en reste en définitive une bien petite concession à faire par rapport au prix du smartphone qui est largement compensée par le petit prix du téléphone.

La batterie affiche une capacité de 4 780 mAh ce qui permet au smartphone de tenir une journée loin d’une prise sans sourciller dans le cadre d’une utilisation classique. La recharge pourra se faire à 30W via un câble USB C traditionnel, ce qui permettra de remplumer sa batterie à la vitesse de l’éclair, mais aussi de le faire sans fil puisque le smartphone est également avec la recharge rapide sans fil à 30W également. Il faudra toutefois prévoir une station de recharge sans fil compatible avec cette puissance. En définitive le Xiaomi Mi 10 est donc un smartphone particulièrement complet que vous pouvez vous offrir aujourd’hui pour somme particulièrement modique, puisqu’il est plus de 300 euros moins chers que lors de son lancement.

