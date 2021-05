Death Note Short Stories : le manga culte est de retour

11 ans après la conclusion des aventures de Light Yagami, le Death Note est de retour dans un recueil édité il y a quelques jours aux éditions Kana.

© Kana

Le démon croqueur de pommes est de retour, et on ne va pas s’en plaindre. Véritable phénomène à leur sortie, les aventures de Light, L et Ryuk dans la saga Death Note ont marqué toute une génération. Pendant 13 tomes, le manga culte écrit par Takeshi Obata et Tsugumi Ohba nous aura transportés dans un univers sombre, aux dilemmes moraux insolubles et aux antihéros dangereusement doués. Pourtant, les aventures du Death Note ne s’arrêtent pas là. Sans évoquer l’adaptation douteuse de Netflix en 2017, les auteurs originaux se sont amusés à créer quelques histoires courtes dans l’univers de Kira. Publiées au Japon, ces nouvelles aventures arrivent cette fois en France chez Kana, dans un recueil inédit baptisé Death Notes — Short Stories.

Six histoires pour croquer la pomme

Dans Death Note – Short Stories, les lecteurs et lectrices pourront retrouver le dieu de la mort Ryuk dans six nouvelles histoires inédites en France. L’occasion de rencontrer les différents successeurs de Kira qui mettront à mal les protagonistes de la série originale trois ans après sa conclusion. On y retrouvera aussi plusieurs yonkoma, sortes de strips humoristiques ou absurdes en quatre cases pour ponctuer les différents récits. Deux histoires seront aussi consacrées au personnage de L, notamment par le prisme de son fidèle précepteur Watari. Enfin, il sera aussi possible de découvrir l’histoire de Taro Kagami, le chapitre pilote créé par Ohba et Obata avant la publication de la série Death Note.

Attention spoiler !

Sorti 11 ans après la fin de la série originale, Death Note — Short Stories est avant tout une jolie déclaration d’amour au manga culte. Comme le tome 13, ce nouveau recueil est un concentré de nostalgie à destination des fans. On vous conseille tout de même de terminer le manga avant d’en commencer la lecture. Ce dernier comporte en effet de nombreux spoilers sur la fin de la saga.

Death Note Short Stories est disponible à 6,85€