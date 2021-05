Joker : le réalisateur du premier film à l’écriture d’une suite

Acclamé par la critique et le public, Joker de Todd Phillips va revenir pour un second opus. Selon The Hollywood Reporter, le réalisateur est actuellement à l’écriture du film qui n’a pas encore de date de sortie.

En 2019, Warner Bros créait l’événement avec son nouveau long-métrage consacré à un personnage de l’univers DC Comics. En marge de son DCEU, qui met en scène le Superman d’Henry Cavill, le Batman de Ben Affleck et bientôt le Flash d’Ezra Miller, Joker réalisé par Todd Phillips promettait de revenir aux origines de cet antagoniste mythique des comics. Acclamé par la critique et le public, au point que Joaquin Phoenix a décroché l’oscar du meilleur acteur pour sa performance dans le rôle-titre, le long-métrage aura droit à une suite selon The Hollywood Reporter. Warner Bros entend visiblement reproduire le miracle en confiant un nouveau film à Todd Phillips. Selon le média américain, il serait actuellement occupé à l’écriture de cette suite, qu’il ne devrait en revanche pas réaliser. Il confiait en décembre 2019 à IGN avoir pitché une trilogie à Warner Bros “avec deux autres réalisateurs”. On ne sait en revanche pas si Scott Silver, qui avait co-écrit le premier film, est impliqué dans le projet.

Quelle intrigue pour ce nouveau film ?

Si rien n’a été confirmé par Warner Bros, on peut imaginer que ce nouvel opus explore plus en détails les liens entre la famille Wayne et Arthur Fleck. Il faut dire que Thomas Wayne occupait déjà une importante partie de l’intrigue du premier film, en jouant un rôle clé dans le basculement du personnage dans la folie. Il paraît en revanche peu probable que le Batman de Robert Pattinson passe une tête. Pour rappel, Joker n’est pas inclus dans le DCEU et fait plutôt parti d’un nouvel univers plus Dark proposé par Todd Phillips à Warner, sous le nom de DC Black.

Reste à voir si l’accueil du public sera aussi favorable que pour le premier opus, qui avec seulement 55 millions de budget et une classification R-Rated, a récolté plus d’un milliard de dollars au box-office.