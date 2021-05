Borderlands 3 : pas de cross-play sur PlayStation ?

Borderlands 3, qui a également un film éponyme en préparation, devrait bientôt pouvoir supporter le cross-play sur la majorité des supports. Cependant, les PlayStation ne font pas partie du programme et Sony pourrait en être la cause. En effet, dans un message sur Twitter, les développeurs de Borderlands 3 ont confirmé l’arrivée d’une prochaine mise à jour qui amènera, entre autres, le cross-play, mais que pour des raisons obscures, l’éditeur 2K Games a demandé à ce qu’il soit retiré des consoles de Sony.

Good news or bad news first? Good News: An update for Borderlands 3 has been prepared for release that includes full crossplay support across all platforms. Bad News: For certification, we have been required by the publisher to remove crossplay support for PlayStation consoles.

— Randy Pitchford (@DuvalMagic) May 27, 2021