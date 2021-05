Sony WF-1000XM4 : ces rendus HD confirment la bonne nouvelle

Les prochains écouteurs haut de gamme de Sony se dévoilent à travers une dizaine d’images HD, de quoi se faire une idée précise de leur look. Bonne nouvelle : ils seront bien plus compacts que leurs prédécesseurs.

© Evan Blass

Les indiscrétions autour des prochains écouteurs haut de gamme de Sony commencent à se multiplier. En février, un utilisateur de Reddit nous donnait à voir une première image des écouteurs, et ils ont ensuite été dévoilés en long, en large et en travers par The Walkman Blog il y a une dizaine de jours. Néanmoins, toutes ces images étaient de bien piètre qualité et il restait difficile de se faire un avis.

C’est justement pour cela que le célèbre leaker Evan Blass s’est lancé dans la conception de rendus 3D très avancés des futurs écouteurs de Sony que voici.

Ces images nous montrent donc à quoi pourraient ressembler les écouteurs, et on peut dire qu’il y a du changement par rapport à l’ancienne itération, les Sony WF-1000XM3. Ceux-ci, lancés il y a presque deux ans, semblent aujourd’hui bien imposants par rapport à une concurrence qui a nettement évolué depuis. Les Sony WF-1000XM4 pourraient donc remettre les pendules à l’heure, avec un design beaucoup plus compact, tout en rondeurs. Le boîtier devrait lui aussi être revu et sa taille largement réduite, alors que c’était l’un des points qui était le plus souvent reproché aux Sony WF-1000XM3.

Pour rappel des précédentes rumeurs au sujet de ces écouteurs, les Sony WF-1000XM4 proposeraient une autonomie en hausse, avec 6 heures par écouteur. Le boîtier de recharge aurait le droit à 18 heures au total et permettrait de les recharger plus vite que celui de la précédente itération. Celui-ci devrait également se doter de la recharge sans-fil.

De plus, la sortie des Sony WF-1000XM4 pourrait être imminente, si l’on en croit les dires de The Walkman Blog il y a une dizaine de jours. Considérant qu’Evan Blass publie généralement ses rendus les plus avancés lorsqu’un produit est sur le point de sortir, on peut effectivement s’attendre à un lancement dans ces prochaines semaines.