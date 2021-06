Knockout City est désormais gratuit… jusqu’au niveau 25

Knockout City est l’un des jeux les plus populaires du moment. Sorti le 21 mai dernier, il a très rapidement atteint les 2 millions de joueurs toutes plateformes confondues. La communauté de joueurs s’est formée très rapidement grâce aux 10 jours d’essai gratuits et illimités. Pendant ces 10 jours, les joueurs pouvaient participer à des parties multijoueurs et en cross-play, si toutefois ils possédaient un abonnement en ligne pour certaines des plateformes. À l’issue de ces 10 jours, le jeu devait devenir payant, et ceux qui achetaient Knockout City pendant la période d’essai recevait un bonus, comme un bonus de précommande.

Block Party is over, but new players to Knockout City can still start brawlin' for free!

If your friends are just joining us, they'll be able to play for free and level up to Street Rank 25 before purchasing the game. That’s also enough game time to teach them to pass the ball. pic.twitter.com/aWjPjKS0ES

— Knockout City (@knockoutcity) May 30, 2021