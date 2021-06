Accessoire iconique de l'univers Marvel, le Gant de l’infini de Thanos est disponible en set LEGO, un cadeau idéal pour les fans !

Mesurant plus de 31 cm de haut, 13 cm de large et 11 cm de profondeur, ce set LEGO de 590 pièces (76191) permet aux adultes fans de Marvel de fabriquer le fameux Gant de l’infini ! Il est disponible dés maintenant pour 74,99 euros.

Cette reproduction en briques de l’emblématique Gant de l’infini, qui apparaît notamment dans les films Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame, attirera l’attention et suscitera l’intérêt où qu’elle soit exposée. Il dispose de doigts articulés, d’une plaque descriptive fixée sur une base solide, et comprend des Pierres d’infinité colorées. Cette fascinante maquette attirera tous les regards et animera les conversations, qu’elle soit exposée à la maison ou au bureau ! Un cadeau idéal pour la fête des pères par exemple…

