DC : Regina King à la réalisation du reboot de Superman ?

La rumeur enfle à Hollywood, concernant un reboot de Superman chez DC. Selon The Hollywood Reporter, plusieurs réalisateurs sont en lice pour porter les nouvelles aventures de l’homme d’acier à l’écran, cette fois-ci sans Henry Cavill.

© HBO

Le DCEU fait-il table rase du passé ? Quelques mois avant la sortie de The Batman, sans Ben Affleck et avec Robert Pattinson dans le rôle-titre, on apprenait que Warner Bros développait également un reboot des aventures de Superman. Le projet, mené par J.J. Abrams, entend repenser l’univers du personnage en confiant le rôle à un acteur noir américain. Si le nom de Michael B.Jordan a rapidement été évoqué, l’acteur a récemment démenti cette information. Pour l’instant, l’identité de celui qui enfilera la cape reste inconnue.

Mais si le film n’a pas encore d’acteur principal, les choses s’accélèrent en coulisses selon The Hollywood Reporter. Le projet, encore à un stade embryonnaire, se cherche un réalisateur et pourrait bien être confié à Regina King (Watchmen). La réalisatrice qui s’est récemment illustrée avec One Night in Miami serait envisagée par les studios. Interrogée sur la question par MSNBC, elle a confié ne pas avoir été contactée pour le moment. Plusieurs réalisateurs auraient en revanche rencontré Warner Bros et J.J. Abrams, sans que rien ne soit acté. C’est le cas du réalisateur de Creed II : Steven Caple Jr et de Shaka King, à qui l’on doit Judas and the Black Messiah. Dans tous les cas, Warner Bros entend confié le projet à un ou une cinéaste noir(e) américain(e).

Une intrigue sur la Terre- 23

Ecrite par Ta-Nehisi Coates, l’intrigue devrait s’inspirer des comics Final Crisis #7. Sortis en 2008, ils mettent en scène Calvin Ellis, une autre incarnation de Kal-El. Le personnage noir-américain a une origine story similaire à celle de Clark Kent. Avant la destruction de Krypton, il est envoyé sur Terre par ses parents et recueilli par un couple. Sous le soleil jaune, il développe des aptitudes particulières, qu’il va mettre au service du bien. Fait notable, le personnage a été créé en 2008 par Grant Morrison pour rendre hommage à Barack Obama. Il mène de front ses activités de protecteur de la Terre et sa carrière de Président des États-Unis. Pour l’instant, on ne sait en revanche pas si ce sera la direction prise par Warner Bros et DC pour ce film. Il faudra sans doute attendre encore un peu pour savoir à quelle sauce le personnage sera mangé. Ta-Nehisi Coates doit terminer l’écriture du scénario en décembre prochain.