PlayStation Now : les jeux du mois de juin sont là !

Découvrez les derniers titres ajoutés au catalogue, avec en bonus un trio de jeux Sonic pour fêter ses 30 ans.

Ce mois-ci, les abonnés au PlayStation Now de Sony vont pouvoir jouer à des jeux de qualité avec les nouveaux ajouts de juin. Tout d’abord, The Witcher 3 : Wild Hunt – Game of the Year Edition débarque au catalogue. Grand succès de CD Projekt, The Witcher 3 est un jeu qui remporte toujours un aussi grand succès qu’à son lancement en 2015. Cette édition contient les deux extensions ainsi que tous les DLC disponibles. Ensuite, tout comme pour le PlayStation Plus, les abonnés pourront tester le nouveau Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown. Il s’agit d’une version moderne et retravaillée du titre sorti il y a plusieurs années. De plus, le jeu offre plus de fonctionnalités en ligne, dont des combats en tournois.

Dans le cadre du 30ème anniversaire de Sonic, trois jeux de la franchise sont également disponibles. Il s’agit de Team Sonic Racing, un jeu de course automobile, Sonic Mania, une aventure en 2D et pixelisée qui célèbre la nostalgie des premiers jeux Sonic, et Sonic Forces, dernier jeu Sonic original en date avec des graphismes travaillés et une aventure moderne. L’arrivée de ces trois jeux n’est d’ailleurs pas sans rappeler qu’un nouveau jeu Sonic est en préparation pour 2022 et qu’un remaster est également prévu pour cette année.

Enfin, deux autres titres rejoignent le catalogue. Il s’agit de Slay the Spire et de Car Mechanic Simulator. Ce dernier a un nom assez équivoque puisqu’il s’agit d’un jeu de simulation dans lequel vous incarnez un mécanicien automobile. Slay the Spire est quant à lui un jeu de cartes situé dans un monde fantaisiste où les reliques et les créatures magiques coexistent. Les jeux sont disponibles dès aujourd’hui. Pour rappel, PlayStation Now est un service d’abonnement proposé par Sony sur PS4 et PS5 qui vous laisse jouer à des jeux en streaming ou en téléchargement pour 59,99€ par an, 24,99€ par trimestre ou 9,99€ par mois.