Nintendo remporte son procès contre RomUniverse

Business Par Amandine Jonniaux le 01 juin 2021 à 17h30

Après plus d’un an de bataille judiciaire, Nintendo vient de remporter son procès contre le site américain RomUniverse, qui devra verser plus de 2,1 millions de dollars de dédommagement à l’entreprise.

© Lernestorod / Pixabay