Lidl : attention à cette arnaque au Monsieur Cuisine, elle vide votre compte bancaire !

Si vous cherchiez à vous procurer un Monsieur Cuisine Connect, prenez garde à cette arnaque qui se répand comme une trainée de poudre.

© Lidl

Les arnaques visant les enseignes de grande distribution continuent de se multiplier. Après E.Leclerc, c’est au tour d’un produit très prisé de Lidl d’en faire les frais, le Monsieur Cuisine Connect. Sur Facebook, une nouvelle arnaque vous le proposant à prix cassé se multiplie dangereusement, mais surtout ne tombez pas dans le panneau, c’est une arnaque visant à dérober vos données personnelles et à vous inscrire à un abonnement payant.

L’arnaque vous inscrit à un service obscur facturé 65,85€/mois

« Lidl met fin à son partenariat avec Silvercrest et offre Monsieur Cuisine Connect pour 1,95 €. Pour participer, il faut remplir un formulaire simple » peut-on lire dans la publication qui circule activement sur Facebook. Le prix semble bien trop alléchant pour être vrai, mais quand on sait que l’enseigne de hard discount a du arrêter la production de son ersatz du Thermomix suite à une décision de la justice espagnole, certains pourraient imaginer que l’annonce est légitime afin d’écouler les stocks restants.

Pour profiter de cette offre, on vous invite à cliquer sur un lien vous emmenant vers un site frauduleux et d’y renseigner vos informations afin de recevoir le produit. Afin de vous acquitter de la petite somme demandée, vous devrez alors renseigner vos informations bancaires, et c’est là que l’arnaque commence. En petites lettres, ce site frauduleux affiche en effet que « cette offre spéciale s’accompagne d’une période d’essai de 3 jours pour un service d’abonnement affilié. (…) Passé ce délai, des mensualités d’abonnement (65,85 €) seront automatiquement prélevées sur votre carte de crédit. »

Si vous êtes tombé dans le panneau, ce service vous prélèvera par la suite 65,85€ chaque mois. La seule manière de vous débarrasser de ces prélèvements frauduleux reste de faire opposition auprès de votre banque. Dans tous les cas, avant de renseigner vos coordonnées bancaires sur un site, vérifiez bien qu’il s’agit d’une URL sécurisée. En cas de doute, dirigez-vous vers le site officiel de l’enseigne qui vous propose ce type d’offre, afin de vérifier qu’une telle opération est bel et bien en cours.

Le Monsieur Cuisine Connect de retour ce jeudi

Évidemment, à l’issue de cette arnaque, vous ne recevrez jamais le fameux Monsieur Cuisine Connect. Néanmoins, notez que le robot-cuiseur de Lidl fera son retour à partir de ce jeudi 3 juin dans les rayons de certains magasins. De plus, vous bénéficierez même d’une importante réduction, puisqu’il sera vendu seulement 199€, contre 359€ à son lancement. Et cette fois, ce n’est pas une arnaque.

