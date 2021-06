Lego dévoile une Carte du Monde de 11 695 briques !

Avec ses 11 695 briques, ce nouveau set LEGO Art est le set le plus important en nombre de pièces jamais développé par la marque danoise.

LEGO vient de dévoiler une sublime reproduction 2D de la Terre avec cette carte du monde LEGO Art.

Les instructions de montage expliquent comment agencer les 40 plaques de socle, divisées en trois sections, afin que vous puissiez choisir entre trois dispositions différentes et mettre votre partie du monde préférée au centre de la carte. Sur cette carte de 65 cm de haut et 104 cm de large, les océans peuvent également être construits en fonction des envies de chacun. Les briques peuvent être assemblées de manière à respecter la topographie des fonds marins, ou de manière plus libre en explorant d’autres motifs et dispositions. A noter que des épingles en briques LEGO personnalisables peuvent être utilisées pour marquer des destinations déjà visitées, ou indiquer celles de sa bucket list.

De plus, une bande-son, composée de récits de spécialistes du voyage, a été enregistrée afin d’accompagner la construction de cette carte et de la rendre encore plus immersive. La bande-son inclut des récits de blogueurs et aventuriers comme Torbjørn C. Pedersen, la première personne à avoir visité tous les pays du monde lors d’un seul voyage et sans jamais prendre l’avion, et la blogueuse Syazwani Baumgartner, qui a visité certains des lieux les plus isolés de la planète. Enfin, ce nouveau set est accompagné d’un beau-livre d’instruction, d’un cadre de briques blanches et de deux éléments de suspension, pour faciliter l’exposition, le démontage et la reconstruction de la carte à volonté.

La carte du monde LEGO Art (31203) sera disponible à partir du 1er juin 2021 au prix de 249,99 euros.

