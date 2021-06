Bon plan VPN : ExpressVPN sabre ses prix pendant quelques heures encore

Le meilleur VPN du moment, ExpressVPN, propose une réduction exceptionnelle : ne la manquez pas.

Vous ne vous en rendez peut-être pas toujours compte, mais la majorité de nos démarches du quotidien passent par Internet ou des applications connectées. Cela nous facilite grandement les choses, mais ce sont aussi des risques auxquels nous nous exposons. Si vous souhaitez vous protéger contre les tentatives de piratage et protéger votre identité, vous pouvez vous équiper d’un VPN.

Ces logiciels chiffrent vos données de navigation et masquent votre adresse IP pour que vous surfiez toujours en sécurité sur le net. Parmi ces outils, le leader du marché est sans conteste ExpressVPN. S’il est à la une de cet article c’est parce qu’il est accessible à un prix dérisoire grâce à une réduction unique de 49% et 3 mois offerts. Pour ne pas passer à côté d’une telle offre, rendez-vous sur son site :

ExpressVPN, le numéro 1 des VPN

Nous avons pu le constater lors de notre test et avis sur ExpressVPN, il s’agit sans aucun doute du meilleur VPN du marché à l’heure actuelle et du plus rapide. En effet, ce logiciel vous procure une sécurité sans faille grâce à un chiffrement avancé et une dissimulation complète de votre adresse IP.

De cette façon, vos informations sensibles (telles que vos coordonnées bancaires ou vos mots de passe) ainsi que votre identité sont protégées efficacement. Vous ne serez donc pas la cible de pirates informatiques ni même de publicités ciblées.

ExpressVPN propose aussi un grand nombre d’autres services. En effet, le fournisseur dispose d’un réseau de plus de 3 000 serveurs dans 94 pays autour du monde. Grâce à cette présence à l’international, vous allez pouvoir vous connecter où bon vous semble.

En modifiant votre adresse IP et votre localisation physique, vous pourrez naviguer de façon 100% confidentielle, mais aussi contourner tous les géo-blocages tout en bénéficiant d’une connexion haut débit. Il vous sera par exemple possible de débloquer les catalogues Netflix étrangers ou encore d’outrepasser la censure pratiquée en Chine, ce qui n’est pas le cas de tous les VPN.

Sachez aussi que l’application ExpressVPN inclut des fonctions telles que le Split Tunneling pour une gestion précise de votre connexion VPN ou encore le Network Lock pour une protection à chaque instant. Même avec ses nombreuses fonctionnalités, ExpressVPN reste très facile à utiliser, y compris pour un utilisateur débutant et ce, quel que soit le système d’exploitation (Windows, Android, iOS, macOS, Linux ou Fire TV).

Une réduction de 49% et 3 mois offerts chez ExpressVPN

Vous l’aurez compris, il y a tout un tas de raisons qui font de ExpressVPN le meilleur logiciel du marché. Mais si vous voulez en profiter, ne pensez pas que cela va forcément vous coûter une fortune. En effet, en ce moment et pour une durée limitée, le fournisseur casse ses prix, ce qui est assez rare. De cette façon, l’abonnement 12 mois bénéficie d’une remise immédiate de 49% et ExpressVPN vous offre 3 mois gratuits.

Vous profiterez de 15 mois de souscription, et ce, pour un coût de revient mensuel de seulement 5,66€. Quand on sait que le prix habituel de ce VPN est de 11€ par mois, on se rend bien compte que cette offre vaut clairement le coup. En plus, vous pourrez utiliser l’application sur 5 appareils simultanément avec un seul compte. Autrement dit, pas besoin de souscrire une nouvelle fois pour équiper vos équipements.

Si toutefois vous étiez encore hésitant, sachez que ExpressVPN inclut dans tous ses abonnements une garantie de remboursement de 30 jours. Celle-ci vous permet de tester sereinement le logiciel, tout en étant certain d’être totalement remboursé si vous ne souhaitez pas poursuivre au-delà des 30 jours convenus.

Un dernier conseil, ne tardez pas pour en profiter car cela n’arrive pas tous les jours.

