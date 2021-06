DOOM Eternal a fière allure en 4K avec du ray tracing

Une belle illustration des performances graphiques des RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti, qui sortent dans à peine quelques jours.

© Nvidia / Bethesda

À l’occasion de la présentation de ses nouvelles cartes graphiques, Nvidia en a profité pour prendre une fois de plus le jeu DOOM Eternal afin d’illustrer leurs capacités. En effet, Nvidia a récemment dévoilé ses nouvelles cartes RTX 3070 Ti et RTX 3080 Ti. Celles-ci seront disponibles à la vente dès le 3 juin prochain et elles s’annoncent déjà très performantes. Ainsi, Nivida a dévoilé plus de 3 minutes de gameplay de DOOM Eternal avec le ray tracing activé ainsi qu’une résolution en 4K. Le gameplay a été capturé en utilisant une carte graphique RTX 3080 Ti. Si vous pensiez que le jeu était beau, alors vous serez surpris de voir qu’il pouvait l’être encore plus.

Le ray-tracing apporte du réalisme et de meilleurs reflets au jeu déjà excellent visuellement. Mais ce n‘est pas tout puisque Nvidia a également partagé de plus amples informations sur d’autres jeux prenant en charge le ray-tracing ainsi que le DLSS. Évidemment, DOOM Eternal fait partie de ces jeux, ainsi que The Ascent, DYING : 1983, Icarus, LEGO Builder’s Journey et The Persistence. D’autres jeux profiteront seulement de la prise en charge du DLSS : Tom Clancy’s Rainbow Six Siege et Red Dead Redemption II.

Pour rappel, la carte graphique RTX 3080 Ti sera disponible ce 3 juin au prix de 1199€ et la carte RTX 3070 Ti sera quant à elle disponible le 10 juin au prix de 619€. On vous laisse consulter notre article dédié à la présentation de ces deux cartes qui résume leurs compétences respectives. Sachant que la pénurie de composants affecte toujours le secteur de l’électronique, Nvidia a prévu le coup et devient bien avoir du stock les jours de lancement.