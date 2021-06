Spotify lance une nouvelle expérience personnalisée avec Only You

La plateforme leader du streaming musical vient de lancer Only You, une nouvelle fonctionnalité destinée à célébrer les habitudes d’écoute de chacun de ses utilisateurs.

© Spotify

Grâce à sa nouvelle fonctionnalité Only You, Spotify espère mettre individuellement à l’honneur chacun de ses 365 millions d’utilisateurs et utilisatrices. Présenté hier, l’outil se présente comme le Wrapped proposé annuellement par l’entreprise et permet d’obtenir un aperçu de nos habitudes d’écoute. En sélectionnant la fonctionnalité, il est ainsi possible de savoir d’un seul coup d’œil quel est votre artiste ou votre style musical préféré du moment. En plus d’une multitude de statistiques sur nos habitudes d’écoute, Only You permettra aussi d’accéder à plusieurs nouvelles playlists personnalisées, avec des chansons spécialement sélectionnées en fonction du moment de la journée, de votre humeur et même de votre signe astrologique. Parmi les nouveautés proposées, les audiophiles pourront ainsi retrouver un mix spécial “dîner de vos rêves”, mais aussi certaines listes basées sur vos années d’écoute favorites par exemple. La plateforme ne se privera d’ailleurs pas pour commenter (gentiment) vos goût en matière de musique.

Blend, pour partager la musique

En marge de cette nouveauté, Spotify a aussi présenté hier une nouvelle fonctionnalité, encore en version bêta sur les applications Android et iOS. Il s’agit de Blend, un outil capable de créer une playlist personnalisée en se basant sur les goûts musicaux de deux utilisateurs. À noter que la liste générée sera automatiquement mise à jour en fonction des habitudes de lecture de chacun, et qu’il ne sera, pour le moment, pas possible de créer un Blend à plus de deux utilisateurs.