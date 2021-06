Huawei officialise ses écouteurs FreeBuds 4 avec réduction de bruit active

Huawei a annoncé hier l’arrivée de ses écouteurs FreeBuds 4 en Europe. Sans fil et dotés d’une réduction de bruit active, les nouveaux wearables reprennent en grande partie l'identité de leurs prédécesseurs.

© Huawei

Déjà présentés en Chine au mois de mai, les écouteurs sans fil Huawei FreeBuds 4 arrivent désormais en Europe. L’information a été confirmée à l’occasion de la présentation officielle d’HarmonyOS ce mercredi, durant laquelle le constructeur chinois a également dévoilé plusieurs nouveaux produits. Avec un positionnement à mi-chemin entre les Huawei FreeBuds Pro lancés en fin d’année dernière, et les Huawei FreeBuds 4i, commercialisés en début d’année, les FreeBuds 4 proposeront une réduction de bruit active (déjà présente sur les FreeBuds 3), mais pas d’isolation passive. Comme les Airpods d’Apple, ces derniers intégreront un design open-fit, sans embout de silicone capable de s’adapter à l’entrée du conduit auditif. Seize niveaux distincts de réduction de bruits seront disponibles pour assurer un meilleur confort d’écoute, de quoi permettre d’éliminer jusqu’à 25 dB promet Huawei.

Avec une autonomie annoncée de 4 heures en continu (22 heures via le boîtier de chargement), les FreeBuds 4 embarquent aussi des transducteurs dynamiques de 14,3 mm, pour des basses plus puissantes de 50% par rapport au dernier modèle, promet le constructeur. Si les écouteurs n’intègreront pas de charge rapide, 15 minutes de recharge devraient suffire pour profiter de deux heures d’écoute.

Prix et disponibilité

Annoncés hier par Huawei, les FreeBuds 4 seront proposés en coloris blanc, rouge et argent. Ils sont d’ores et déjà disponibles en précommande sur le site officiel de Huawei (avec offre de lancement et Huawei Band 6 offert), mais seront officiellement commercialisés à partir du 21 juin prochain au prix conseillé de 149€.