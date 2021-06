Samsung Galaxy A22 : l’entrée de gamme passe à la 5G

Présentés aujourd’hui, les nouveaux Galaxy A22 4G et A22 5G de Samsung n’ont en commun que leurs noms, et leur positionnement tarifaire particulièrement agressif.

Quelques jours après avoir officialisé ses nouvelles tablettes Galaxy Tab, Samsung revient sur le devant de la scène aujourd’hui, et présente deux nouveaux smartphones d’entrée de gamme au nom presque identique, mais à la fiche technique radicalement différente.

Galaxy A22 4G, l’écran avant tout

Dépourvu de la nouvelle norme 5G, le nouveau Samsung Galaxy A22 4G promet de trouver preneur chez les adeptes de beaux écrans. Avec sa dalle de 6,4 pouces Super AMOLED HD+, le smartphone embarque aussi un processeur Mediatek 6769T, un chargeur USB-C et un lecteur d’empreinte digitale latéral. Proposé dans une configuration unique de 4+64 Go, le terminal sera disponible en noir et blanc dans une finition glossy à 219€.

Galaxy A22 5G, la connectivité à prix réduit

Après avoir fait entrer la 5G dans son offre d’entrée de gamme avec le Galaxy A32 5G, Samsung démocratise encore davantage l’ultra-haut débit, en annonçant l’arrivée de son smartphone Galaxy A22 5G. Proposé à 259€ dans sa configuration 4+128 Go, le terminal se dote d’une dalle de 6,6 pouces en LCD FHD+, d’un processeur Mediatek 5GC, ainsi que de trois coloris estivaux : blanc, gris et lavande.

Les Samsung Galaxy A22 4G et 5G seront commercialisés dans le courant du mois de juillet.