Emma Insight : un ruban discret qui surveille le sommeil

Le fabricant de matelas et de coussins Emma se lance dans le suivi de sommeil connecté, avec un nouveau capteur et une application mobile.

Dormir, c’est évidemment très important pour la santé et le bien-être, mais surveiller son sommeil, c’est également capital si on veut améliorer sa qualité de vie. C’est donc très logiquement qu’Emma, fabricant de matelas et de produits de literie, se lance sur le marché des capteurs connectés pour mesurer le sommeil.

Mieux dormir grâce au sommeil connecté

Emma Insight est une bande élastique de 2 mm d’épaisseur qui s’enroule autour du matelas sous le drap (elle peut aussi être fixée magnifiquement). Les capteurs intégrés dans la bande mesurent la fréquence cardiaque et respiratoire, ainsi que les mouvements du corps et les phases du sommeil. Le boîtier communique les données recueillies pendant la nuit en Bluetooth.

Pas besoin de porter un bracelet de suivi de l’activité ou une montre connectée, l’Emma Insight récolte les informations nocturnes sans encombrer l’utilisateur. L’application mobile, Emma Sleep, est de son côté chargée de stocker les données et surtout, de les analyser. Plus important encore, l’app élabore des conseils individualisés pour améliorer la qualité du sommeil.

Emma Insight est d’ores et déjà disponible au prix de 129 €, mais le capteur est en promotion actuellement, on pourra l’acheter 96,75 €. La livraison, sous 2 à 6 jours ouvrés, est gratuite. Il est aussi possible de bénéficier d’une réduction de 15 % sur le deuxième capteur.

Emma n’est pas seul sur le marché du suivi du sommeil. Withings est aussi présent, tout comme Apple avec le capteur Beddit qui reprend le même principe d’un ruban à poser sous les draps. Le produit est cependant vendu plus cher (149 €).