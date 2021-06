Les caractéristiques du OnePlus Nord CE 5G dévoilées avant l’heure

OnePlus va faire l'événement le 10 juin prochain, avec la présentation du successeur du Nord, l'excellent smartphone milieu de gamme qui a rapidement conquis de nombreux fans.

© Onleaks/Voice

Si on connait le nom du futur milieu de gamme de OnePlus, jusqu’à présent on ignorait encore à peu près tout de sa fiche technique. Le OnePlus Nord CE 5G, CE signifiant « Core Edition », va obtenir des « fonctions supplémentaires », a annoncé le constructeur, « qui offriront un peu plus que ce à quoi vous vous attendiez ». Difficile de faire plus cryptique !

Solide milieu de gamme

Mais une fuite publiée par MySmartPrice donne des indications beaucoup plus précises sur le futur smartphone. Il devrait ainsi être doté d’un écran AMOLED de 6,43 pouces (taux de rafraîchissement à 90 Hz), avec un capteur d’empreintes digitales sous l’écran et un poinçon pour l’appareil photo en façade (16 mégapixels).

À l’arrière, l’appareil proposerait trois capteurs photo : un grand angle de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Le OnePlus Nord CE 5G fonctionnerait avec une puce Snapdragon 750G et se déclinerait en deux versions : 6 Go de RAM et 64 Go de stockage ; 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Ce nouveau Nord conserverait un port jack 3,5 mm, et son châssis en polycarbonate mesurerait 7,9 mm d’épaisseur. La batterie du smartphone aurait une capacité de 4.500 mAh, a priori de quoi tenir facilement toute une journée. Pour rappel, le OnePlus Nord possédait une batterie de 4.115 mAh. Dans le domaine de l’autonomie, toute amélioration est bonne à prendre, surtout quand il est question de 5G.

La recharge de la batterie sera assurée par une connexion filaire à 30W (baptisée Warp Charge 30T chez OnePlus). Le site confirme également que le OnePlus Nord CE 5G coûtera moins cher que son prédécesseur, et ça aussi c’est une bonne surprise : il devrait ainsi être vendu 25.000 roupies en Inde, soit environ 300 €.